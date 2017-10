Florentino Guzmán: "Hay formaciones políticas con las que es más fácil llegar a pactos por cuestiones ideológicas"

Tenerife Ahora inició con la entrevista a Pedro Martín, del PSOE y alcalde de Guía de Isora, una serie de artículos en los que los tres aspirantes a liderar el Partido Socialista en Tenerife explican sus proyectos políticos. Los tres han entrado en el proceso de primarias y los tres responderán al mismo listado de preguntas. La serie se inició el viernes con el mencionado Martín.

A este le siguió el sábado Gloria Gutiérrez, la única mujer, y ahora llega, este domingo, el turno de Florentino Guzmán. Todas las entrevistas se han publicado antes del lunes, cuando los tres aspirantes están convocados a pasar el primer corte en el proceso: el de obtener los avales suficientes (20% de los afiliados) para que puedan acceder a la votación en primarias, que será el 12 de noviembre, domingo.

Estas son las respuestas de Florentino Guzmán

¿Qué diferencias hay entre su proyecto político y el de los otros candidatos?

Yo puedo hablar por mí: compromiso, cercanía, honestidad y trabajo continuo. No hay más secretos ni vueltas de hoja. Es mi marca y no cambiaré nunca mi forma de ser. Mi proyecto político jamás ha dejado de bregar por los principios socialistas, mano a mano con las personas que forman las venas del partido más veterano de nuestro país. Con todas, sin excepción. Somos parte de un proyecto que se basa en la consolidación de unos valores humanos de los que otros no pueden presumir.

¿Cuál de los otros dos candidatos le parece más adecuado para liderar el Partido Socialista en Tenerife?

En el PSOE, la candidatura más adecuada para cada momento histórico siempre la ha asignado la militancia. Y esto me hace sentir muy orgulloso.

¿Qué modelo de partido y proyecto orgánico defiende para la isla y cómo pretende resolver las fracturas existentes en la actualidad, de manera especial la latente en La Laguna?

Cualquier proyecto de futuro pasa por las bases. Tras haber escuchado a muchas personas, militantes, simpatizantes y también a críticos, las decisiones que se tomen pasan por una regeneración que, a su vez, sea la palanca de cambio de la política en el resto de las islas Canarias. No podemos obtener resultados diferentes con las mismas personas y con las mismas acciones. Nuestro resto es hacer eso en Tenerife y, obviamente, también en San Cristóbal de La Laguna. Somos parte de la generación mejor preparada y queremos devolver a la sociedad el esfuerzo que las generaciones anteriores confiaron en nosotros. Las fracturas a las que hace referencia son solo un punto de vista. De existir, son consustanciales a un espacio político donde hay libertad para opinar, elegir y decidir. A muchos rivales políticos, les gustaría que el PSOE fuera una superficie con una uniformidad artificial amasada de arriba abajo.

¿Qué modelo energético defiende usted para la isla de Tenerife: ir desde ya en busca del 100% de suministro con renovables o apostar por la llamada transición desde el gas natural, aún con muchos problemas para la implantación de la regasificadora en Granadilla?

Por motivos de sostenibilidad y por coherencia ideológica, un socialista no puede apoyar un proyecto basado en energías fósiles, que ya sabemos que son cuestión del pasado y, como tal, con unos criterios y un funcionamiento que no reporta beneficios ni a la calidad de vida de las personas ni al medioambiente. Aparte de un mal argumento, el gas es el freno que dilata la implantación de un sistema energético eficaz y sostenible. Estoy en contra de proyectos concatenados que justifican una serie de infraestructuras sin lógica territorial.

¿Su proyecto político es mandar a la oposición a CC o quizá, como ocurre ahora en la isla, gobernar con Coalición donde se considere necesario y oportuno, incluso hasta con supuestos sometimientos a lo dictado por el partido mayoritario en esas alianzas, como así parece que ocurre en el Cabildo tinerfeño y en el Ayuntamiento de La Laguna?

Mi proyecto político pasa por ganar las elecciones en la isla de Tenerife y por consolidar un proyecto de izquierdas. Lo que unos llaman sometimiento a dictados, otros lo llaman diálogo y acuerdo, algo natural en democracia. Es cierto que hay formaciones con las que es más fácil llegar a pactos por cuestiones ideológicas, pero nuestro deber y vocación es trabajar en el espectro común de dos partidos políticos por el progreso de la ciudadanía.

¿Cuál cree que es el problema más difícil de solventar en la isla? ¿Qué respuesta debe dar el PSOE?

No creo que haya una escala de dificultad en los problemas que actualmente tiene Tenerife, ni que haya que acotarlos a límites físicos. Vivimos en una sociedad global totalmente interrelacionada y no se puede permanecer ajeno a ese fenómeno. Todos los problemas de Tenerife son igual de importantes para las personas y a todos hay que darle soluciones. En eso consiste la verdadera vocación de servicio público. Estamos acostumbrados a vivir bajo unas directrices políticas escoradas hacia la derecha que han terminado por dar prioridad a los problemas de la isla según una serie de valores impersonales y a clasificarlos atendiendo a baremos económicos. Si el único punto de apoyo de la política es el fortalecimiento de la economía, sin retorno social, no avanzamos en la dirección que necesitan las personas. Los retos a los que aspira nuestra sociedad requieren de los mismos valores que ha defendido el Partido Socialista Obrero Español durante los últimos 138 años: la igualdad, la justicia social y la honestidad, que no deben ser los reflejos de una quimera.

¿Qué planes propone para entusiasmar a los jóvenes y para hacerlos partícipes de un nuevo PSOE, el que por fin se abra a las nuevas generaciones e incluso plantee, para dejar hueco, la salida de puestos de responsabilidad política a muchos que llevan en ellos casi toda la vida?

El entusiasmo de los jóvenes lo deberíamos tener todas las personas en el espejo social que representan las primeras de los periódicos todos los días. La mayor motivación de los jóvenes en edad y en mentalidad es participar en política para mejorar nuestra sociedad dentro un partido que ofrece todas las herramientas democráticas desde las bases: consenso y discrepancia son posibles.

¿Comparte el proyecto político de Pedro Sánchez o es más de Susana Díaz; de Ángel Víctor Torres, el secretario regional, o de lo que representó Patricia Hernández, hoy descabalgada?

Comparto el proyecto político del PSOE. No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez, Susana Díaz, Ángel Víctor Torres, Patricia Hernández o cualquier otro compañero o compañera dentro del partido van a trabajar por la consolidación y el fortalecimiento de los principios políticos que nos unen. Que son más de los que a muchos les gustaría.

¿Qué cree usted que hay que hacer con el concejal lagunero Zebenzuí González? ¿Para cuándo la solución definitiva a este caso, que les ha hecho mucho daño? ¿Qué medidas se deben adoptar para evitar los comportamientos machistas dentro del partido?

No hay cabida a comportamientos machistas. Somos el partido que ha hecho posible los avances en igualdad en la historiareciente de nuestro país. Para el PSOE, la igualdad es un principio fundamental, irrenunciable e innegociable. Las competencias en materia sancionadora corresponde a la Ejecutiva Federal, que ya ha iniciado el correspondiente expediente disciplinario de expulsión. Tenemos un reglamento y unas herramientas de gestión amparadas en la ética y en la justicia, ante los cuales nadie puede permanecer impune.

¿Qué le pareció la reestructuración del grupo parlamentario del PSOE dictada por el nuevo secretario regional? ¿La comparte? ¿Es injusta con el partido en Tenerife?

Las direcciones elegidas democráticamente en el seno de nuestro partido son libres para confeccionar el equipo de gestión que consideren más oportuno en cualquiera de los ámbitos territoriales. Comparto este principio de libertad.