El PNC reelige a Juan Manuel García Ramos como presidente

Juan Manuel García Ramos ha sido reelegido este sábado presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC) durante la celebración del XI Congreso Nacional en Santa Cruz de Tenerife.



Juan Manuel García Ramos, que presidía la única lista que se presentaba para liderar el PNC, fuerza que acude a las elecciones con Coalición Canaria (CC), ha señalado en declaraciones a Efe que el reto del partido de cara a las próximas elecciones es incluir a Nueva Canarias en el proyecto que tiene con CC.



Después de clausurar el congreso, al que han asistido, entre otros, el expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero; el secretario general de Coalición Canaria, José Manuel Barragán; el diputado de Nueva Canarias Luis Campos y la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodi Mendoza, el presidente del PNC ha defendido su acuerdo con Coalición Canaria dentro de un proyecto en el que se integren otras fuerzas.



"Apostamos por seguir trabajando con Coalición Canaria en un proyecto amplio y esperamos que se sumen otras fuerzas como Nueva Canarias", ha manifestado el presidente de NC, quien ha recordado que cuando los nacionalistas estaban unidos había cuatro diputados en el Congreso de los Diputados.



Esta situación daba a Canarias una fortaleza increíble respecto a otras comunidades, ha señalado García Ramos, quien ha dicho que preferiría que el PP no entrara en el Gobierno de Canarias y apoyase desde fuera.



Sin embargo, ha lamentado, "mis aspiraciones no van por buen camino", pues, según ha reconocido, siempre ha preferido, por vocación federal, un acuerdo con una fuerza estatal como el PSOE.



"Pero en política no se puede decir nada, hay que ser pragmático y, si ahora los vientos vienen por ahí, habrá que aceptarlo", ha aseverado en referencia a un posible pacto entre CC y PP en el Gobierno.



Sobre su reelección ha señalado que trabajará con el horizonte de 2019 y que estará al frente del partido hasta las próximas elecciones, y "luego ya se verá qué pasa".



Asimismo, durante la clausura del XI Congreso Nacional del Partido Nacionalista Canario ha admitido que el partido llevaba mucho tiempo sin estar en las instituciones y ahora lo está por el acuerdo con CC.



Ha dado a conocer a la nueva ejecutiva del partido, en la que ha entrado Francisco Martín, presidente insular del PNC en Lanzarote, como nuevo vicepresidente nacional.



Se mantienen en sus cargos de vicepresidentes nacionales Juan Jesús Ayala, presidente del PNC en Tenerife, y Francisco Martín Espinosa, presidente del partido en Gran Canaria.



También repite Miguel Díaz Llanos, asesor de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, como secretario general del partido.