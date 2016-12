El PSOE apoya que Fernando Clavijo se someta a una cuestión de confianza

El PSC-PSOE ha anunciado este lunes que, tras la ruptura del pacto con Coalición Canaria (CC) en el Gobierno regional, lo primero que pedirá en el Parlamento autónomo es que el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, comparezca para explicar el cese de los cuatro consejeros socialistas y que además presente una cuestión de confianza.



Así lo ha manifestado en una rueda de prensa el presidente de la comisión gestora del PSOE en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, tras la reunión de la comisión ejecutiva regional para analizar la ruptura del acuerdo de gobierno motivada por el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).



Rodríguez Fraga, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que es "de lógica democrática" que Clavijo ofrezca una explicación en sede parlamentaria, al tiempo que ha defendido que "lo sensato" sería que el presidente se someta a una cuestión de confianza, tal y como reclama Nueva Canarias (NC), el partido que preside Román Rodríguez.



Asimismo, ha informado de que el PSOE valora su derecho a buscar mayorías alternativas "donde proceda" y dialogando "con todos", incluido el PP, partido que, por el momento, no contempla entrar en el Gobierno canario con CC sino prestar apoyos puntuales.



"No estamos en un proceso de dinamitar nada ni de desestabilizar, simplemente el PSOE es un partido con vocación de gobernar y de estar en las instituciones", ha manifestado Fraga, quien ha detallado que la posibilidad de conformar un ejecutivo alternativo al de CC dependerá de los escenarios, del momento, de los tiempos y de las conversaciones que mantendrán con el PP, Nueva Canarias y Podemos.



Estos nuevos acuerdos, sujetos a su viabilidad y a que además sean convenientes, no solo se analizarán en el Gobierno canario, también en los cabildos y en los ayuntamientos de las islas, ha agregado.



Preguntado sobre todo por el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), donde CC y PSOE gobiernan a pesar de que, por desavenencias, nunca han firmado un acuerdo, ha señalado que van a estudiar la presentación de una posible moción de censura contra el alcalde, José Alberto Díaz (CC), con "mucha calma".



En este sentido, ha comentado que "todavía" no ha hablado con el Gobierno municipal en el Ayuntamiento de La Laguna, pues ha dicho que no le corresponde, ya que también hay una dirección insular y local del PSOE a las que escuchar antes de tomar decisiones con sensatez.



Respecto al Fondo de Desarrollo de Canarias, que se nutre de los 160 millones de euros que Canarias dejará de pagar al Estado como compensación del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresa (IGTE), ha insistido en que su reparto, motivo de una de las mayores crisis institucionales que ha atravesado el archipiélago, "desvertebra a Canarias".



Además, rompe el consenso, se salta normas, transfiere competencias del Gobierno a los cabildos y divide, ha criticado Fraga, razón por la que el PSOE no transigió y se levantó de la mesa del Consejo de Gobierno en dos ocasiones antes de que se rompiera el pacto.



El presidente de la gestora del PSOE de Canarias ha adelantado de que la exvicepresidenta del Gobierno canario, la socialista Patricia Hernández, será la presidenta del grupo parlamentario socialista, mientras que el diputado Iñaki Lavandera continuará como portavoz.