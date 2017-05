Patxi López avisa a Díaz de que el PSOE necesita un secretario a tiempo completo

El candidato a las primarias del PSOE Patxi López, uno de los tres en liza, junto a Pedro Sánchez y Susana Díaz, aseguró esta tarde en Santa Cruz de Tenerife que la formación socialista necesita "un secretario general que dedique 25 horas al día a arreglar los problemas de división y de definición" de su partido, y advirtió que para ello no vale una secretario general "a media jornada". López estuvo en la mañana de este martes en La Palma, donde celebró varios actos, y por la tarde se desplazó a Tenerife, isla en la que se convocó el acto central de esta segunda visita de campaña.



"Como no resolvamos el problema de división y de falta de definición de las ideas, da igual quien sea el cartel electoral. En este momento, lo primero es dedicarse 25 horas al día, y no media jornada, para resolver esos problemas", resaltó Patxi López el mismo día en que Susana Díaz ha insistido en que, de ganar las primeras socialistas, tiene pensado compatibilizar la Secretaría General con el cargo de presidenta de la Junta de Andalucía, el que ocupa en la actualidad.



El expresidente del Congreso de los Diputados subrayó, en declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro con militantes esta tarde en la capital tinerfeña, que está convencido de que "hay una mayoría de la militancia que busca dejar atrás el tiempo de la división y el enfrentamiento entre socialistas" y quiere volver a unirse "en torno a un proyecto de izquierdas que recupere la confianza de la mayoría progresista que existe en este país".



El candidato a liderar el PSOE recalcó que se debe entender el proceso de primarias como un "momento de gran trascendencia" para los socialistas, un momento para "solucionar los problemas y no armar ejércitos para ir a la batalla entre nosotros". "Es un momento trascendental para el socialismo; no hay más que ver qué pasa en Europa con partidos socialistas con tanta historia que están siendo intrascendentes", dijo.



López sostuvo que, si el PSOE quiere ser la alternativa de izquierdas "que necesita este país, el requisito es estar juntos" para "volver a ser la esperanza de la gente que lo pasa mal".



El vasco Patxi López se ha comprometido a que, si es elegido secretario general, lo primero que hará es llamar a los otros dos candidatos para "integrar las diferentes ideas, voluntades y sensibilidades que hay en el partido; si no gano -añadió-, llamaré al vencedor para ponerme a su disposición y sumar".



En cuanto a la moción de censura que promueve Podemos, Patxi López ha afirmado que es una acción que "forma parte de la política espectáculo de Pablo Iglesias", quien, añadió, se ha convertido "en el mejor aliado que tiene Mariano Rajoy". "En lugar de hablar de la corrupción del PP, estamos hablando de una moción de censura fantasma", resaltó. López tachó de "poco serio" que Podemos convoque una manifestación de apoyo a la moción de censura contra Rajoy justo el día antes de las primarias socialistas.



El expresidente del Congreso recordó que Pablo Iglesias, cuando "tuvo la oportunidad de verdad de impedir que gobernara el PP, dijo que no, y no era un PP menos corrupto del que tenemos ahora". López criticó que a Podemos ahora "le da igual" el candidato en la moción de censura.



Sobre Rajoy señaló que "tiene que dejar de dar cobertura a la corrupción, empezar a colaborar con la justicia y dar explicaciones", ya que no hay "dos o tres corruptos, sino una formación que "organizaba tramas de corrupción para saquear los recursos públicos mientras imponía recortes a los ciudadanos".



En cuanto a la situación de Canarias y un posible pacto con el PP para sacar del Gobierno regional a Coalición Canaria (CC), Patxi López comentó que esto "se debe tener en cuenta si los socialistas canarios ponen sobre la mesa una propuesta para refrescar la política en las islas después de tantos años con ejecutivo de CC".