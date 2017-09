La Corporación de La Laguna reclama el acta al concejal de los mensajes machistas y lo denuncia a la Fiscalía

Los portavoces de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) han acordado esta tarde reprobar las manifestaciones machistas del ex concejal de Mercados, Zebezuí González, le han pedido que entregue su acta y han decidido denunciar sus palabras ante la Fiscalía.



Los seis grupos que componen la corporación de la segunda ciudad de Tenerife (CC, PSOE, PP, Unid@ se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y Mixto) se han reunido antes del pleno fijado para hoy para estudiar el escándalo provocado por González al alardear en un chat de militantes socialistas de que iba a "follar" con las empleadas a las que dice haber "enchufado" en el Ayuntamiento.



Por medio de un acuerdo de la Junta de Portavoces, los grupos exigen "el cese fulminante" de todas las responsabilidades que tenía encomendadas González en gobierno local, decisión que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), ya tomó esta mañana a petición de su socio de gobierno, el PSOE, que ha suspendido de militancia al edil.



La resolución exige a Zebenzui González que entregue su acta de concejal -aunque él ya adelantó ayer que no piensa dimitir-, condena su conducta y lamenta el "intenso y negativo impacto" que la imagen de La Laguna está sufriendo estos días debido sus wasaps.



El acuerdo ha sido leído por el alcalde al comienzo del pleno de la corporación, que inmediatamente después ha quedado suspendido, también por acuerdo de todos los grupos, por entender que se iban a debatir cuestiones que "no son urgentes" y que en este momento "debe prevalecer el interés general del municipio".