Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 30 DE DICIEMBRE

PIT 2016

Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, ya abrió sus puertas el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Canarias. El PIT ocupará, como en años anteriores, la totalidad de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Taller de sombras chinescas

Taller infantil para niños y niñas de 6 a 12 años en el que se fomentará la expresión corporal y se realizarán improvisaciones. Este taller se centrará en el uso de técnicas de sombras chinescas.

Lugar: Biblioteca Municipal de Añaza José Saramago

Horario: 11.00

Precio: gratuito, previa inscripción en la biblioteca

‘Bebecuentos’

La narradora oral Isabel Bolívar presentará la historia La caja amarilla, en la que abordará conceptos como los contrarios, las formas, las letras y los números.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Horario: 11.00

Precio: gratuito, previa inscripción

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones.

Lugar: carpa en la avenida Francisco La Roche

Horario: 12.30-14.00 y 17.00-21.00

Precio: gratuito

Actuaciones musicales

Actuaciones musicales en el marco del programa municipal de Navidad.

Lugar: Pasaje de Sitja

Horario: 14.00-20.30

Precio: gratuito

Navidad en los barrios

Actividades con castillos hinchables para todos los públicos.

Lugar: plaza de San Francisco

Horario: 16.00-20.30

Precio: gratuito

Pasacalles de Navidad

Actuaciones musicales itinerantes a cargo de una Dixie y personajes navideños, que además repartirán caramelos y globos.

Lugar: Zona Centro

Horario: 17.00-19.00

Precio: gratuito

Festival de Danza

Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, con la participación de Vane Lunática y la Compañía Vértice, que presentan juntos K–B–ZA. Además, la Compañía Daniel Morales, con la participación de Laura Chinea, Raquel Jara, Davinia Toledo y Daniel Morales, presentan Old skin, y el dúo Ángel Garcés y Adrián Bolaños, con Materia.

Lugar: plaza Isla de la Madera

Horario: 17.00-21.00

Precio: gratuito

‘Mamma Mia!’

Con un elenco encabezado por Nina, el musical Mamma Mia! se podrá ver desde el 27 de diciembre al 2 de enero de 2017 en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Este trabajo, que es toda una inyección de energía positiva, ha logrado convertirse en un fenómeno mundial y hará que el espectador baile, cante y ría gracias a la historia de una boda inolvidable.

Lugar: Auditorio de Tenerife

Horario: 17.30-21.30

Precio: desde 25 euros

Proyección de cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película The Neon Demon (2016), de Nicolas Winding Refn. El filme, protagonizado por Elle Fanning, Jena Malone y Keanu Reeves, se podrá ver en versión original en inglés, con subtítulos en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 18 años.

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: cuatro y tres euros, para miembros del colectivo Amigos del TEA

Festival de Danza

Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, con la participación de Yurena Ruiz con En busca de la mujer faro: los cimientos, Leif Firnhaber con [20YTU], Acerina H. Toledo con Vientre y, por último, la Compañía Daniel Abreu, que presenta Two men.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 21.00

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

V Anaga Trail Solidaria

La V Anaga Trail Solidario es una carrera de montaña de carácter no competitiva que transcurre por los caminos y senderos de la Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga más próximos al casco urbano de la capital tinerfeña, lo que permite a los participantes recorrer parajes de gran belleza y disfrutar de vistas panorámicas de Santa Cruz y su bahía.

Lugar: inicio en las instalaciones del Cidemat, en Valleseco

Horario: 9.00

PIT 2016

Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, ya abrió sus puertas el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Canarias. El PIT ocupará, como en años anteriores, la totalidad de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Talleres infantiles

Actividades infantiles en el marco del programa municipal de Navidad.

Lugar: barrio de Los Gladiolos

Horario: 11.00-14.00

Precio: gratuito

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones.

Lugar: carpa en la avenida de Francisco La Roche

Horario: 11.00-14.00 y 17.00-21.00

Dinamización infantil

El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil con diversas actividades: títeres, castillo hinchable...

Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar

Horario: 17.00-21.00

Precio: gratuito

Fiesta de Fin de Año

Animación y gran baile de fin de año con las actuaciones de Morocho & su Gran Orquesta y Dj Richard.

Lugar: plaza de La Candelaria

Horario: 23.00

Precio: gratuito

DOMINGO 1 DE ENERO

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones, en la que se expone la base científica del ilusionismo y se invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo imposible resulte probable ante nuestros ojos.

Lugar: carpa en la avenida de Francisco La Roche

Horario: 11.00-14.00 y 17.00-21.00

PIT 2016

Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, ya abrió sus puertas el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Canarias. El PIT ocupará, como en años anteriores, la totalidad de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Proyección de cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película The Neon Demon (2016), de Nicolas Winding Refn. El filme, protagonizado por Elle Fanning, Jena Malone y Keanu Reeves, se podrá ver en versión original en inglés, con subtítulos en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 18 años.

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: cuatro y tres euros, para miembros del colectivo Amigos del TEA

Concierto de Año Nuevo Jocan

La Joven Orquesta de Canarias (Jocan), integrada por músicos de las islas entre 18 y 30 años, será la protagonista del concierto de Año Nuevo, que por primera vez se realiza en Tenerife. El estreno de la nueva formación en Santa Cruz de Tenerife será el próximo 1 de enero, con la dirección artística de Víctor Pablo Pérez. Contará como solista al piano con Iván Martín. El repertorio seleccionado, con obras muy populares, incluye la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak y el estreno absoluto de la Obertura canaria de Coello. Concierto a beneficio de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 18.00 horas

Precio: tres euros (taquilla del Teatro Guimerá)

‘Mamma Mia!’

Con un elenco encabezado por Nina, el musical Mamma Mia! se podrá ver desde el 27 de diciembre al 2 de enero de 2017 en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Este trabajo, que es toda una inyección de energía positiva, ha logrado convertirse en un fenómeno mundial y hará que el espectador baile, cante y ría gracias a la historia de una boda inolvidable.

Lugar: Auditorio de Tenerife

Horario: 17.30-21.30

Precio: desde 25 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Más información en http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar de salida: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

‘Entre el mito y el sueño’

Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta obras que corresponde a las diferentes etapas creativas del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domínguez a la pintura surrealista.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: abierta todo 2016, de 10.00-20.00

Precio: gratuito

Exposición de ilustradores canarios

La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan, y su fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. Se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2017.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Precio: gratuito

‘Homenaje a Luis Cola Benítez’

Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. Se podrá visitar hasta el 15 de enero.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Precio: gratuito

‘ArtBelén’

El Centro de Arte La Recova acoge hasta el próximo 5 de enero la exposición ArtBelén, consistente en la realización de belenes alternativos que son confeccionados, exclusivamente, con materiales reciclados. Esta iniciativa, impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muestra también las diferentes formas en las que se celebra la Navidad en todo el mundo.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Precio: gratuito

‘Un paseo por India’

Exposición Un paseo por India, del artista Ankor Ramos. El autor intenta mostrar un ápice de las personas y la cultura de India. Inaugurada el 2 de diciembre, podrá visitarse hasta el 8 de enero.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Precio: gratuito

‘Crisis? What crisis?’

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición Crisis? What Crisis? (¿tiene forma la catástrofe?), comisariada por Ramón Salas y Beatriz Lecuona. Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Castañeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Gopar, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y Ricardo Trigo. Cuenta con los artistas invitados Alby Álamo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena. Crisis? What Crisis? podrá visitarse hasta el 12 de marzo de 2017, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00.

Lugar: TEA Tenerife

Precio: gratuito

‘Tierra de sombras’

TEA Tenerife Espacio de las Artes alberga la exposición de fotografías Tierra de sombras, de Roger Ballen (Nueva York, 1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a TEA, en colaboración con el Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras en blanco y negro del autor estadounidense. Pertenecen a distintas series, especialmente House y Asylum of the birds. Tierra de sombras se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 5 de marzo de 2017, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00.

Lugar: TEA Tenerife

Precio: gratuito