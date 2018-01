IUC plantea que la “única garantía de que no haya un informe a la carta" sobre la demolición de Miraflores "es que lo haga un funcionario”

Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz exige que el equipo técnico encargado de elaborar el informe sobre la manzana del barrio de Miraflores esté formado por personal del Ayuntamiento y del Cabildo, y que ese trabajo no se deje en manos de una empresa externa, tal y como ha planteado el alcalde José Manuel Bermúdez como medida para acabar con el conflicto abierto entre ambas administraciones públicas a cuenta de la conservación del patrimonio histórico en la ciudad.

Para el partido IUC, la “única garantía de que no haya un informe a la carta" sobre el edificio de Miraflores "es que lo haga un funcionario”

El Cabildo y el Ayuntamiento acordaron este lunes que sea un informe externo el que determine si aún existen valores que deben protegerse en el edificio de la calle Puerta Canseco con orden de demolición.

Esa solución es “innecesaria”, según dijo Ramón Trujillo, que recuerda que ambas corporaciones tienen funcionarios públicos especializados en patrimonio histórico “más que capacitados” para elaborar el citado informe acordado este lunes.

Izquierda Unida y Sí Se Puede llevaron al pleno del viernes pasado una moción para desbloquear el conflicto abierto entre ambas administraciones por los 550 edificios que han quedado fuera del catálogo de protección, entre ellos, la manzana del citado barrio de Miraflores.

La situación de confrontación llegó al punto de que la Gerencia de Urbanismo denunció al Cabildo de Tenerife por paralizar la demolición de un edificio en Puerta Canseco, incluido en esa manzana urbana.

IUC lamenta que la “incompetencia de los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria cause daño a los legítimos intereses de propietarios de inmuebles que debieron ser catalogados en su momento y no lo fueron. Es evidente que, si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio no habría propietarios perjudicados ni patrimonio en peligro”, sostuvo Trujillo en un comunicado de prensa.