Primer 'Ven a Santa Cruz' de la campaña de Navidad y Reyes de 2017

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE

Torneo Internacional Boxam 2017

Boxeo Amateur Élite masculino y femenino. Cita oficial de carácter internacional, clasificada de tipo A y regulada bajo el Reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA), con competiciones eliminatorias en las siguientes categorías: élite (de 19 a 40 años); 10 masculinos (46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg y +91 kg) y cinco femeninos (51 kg, 54 kg, 60 kg, 64 kg y 75 kg). Se estima que reunirá a lo largo de la semana a unas 250 personas (entre árbitros, técnicos, competidores y familiares) procedentes de 15 países. Los púgiles participantes son elegidos por las diferentes selecciones, no pudiendo participar de forma libre por no tener la consideración de Open. Está organizada por la Federación Española de Boxeo, junto a la Federación Canaria de Boxeo y en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo. Tendrá lugar la disputa de los cuartos de final de las diferentes categorías y pesos.

Lugar: pabellón Pancho Camurria

Horario: 16.00-21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Teatro de papel’

Este taller continúa en noviembre y se celebra en las bibliotecas municipales de Santa Cruz, de la mano de la monitora Ana Reig. Teatro de papel es un taller de animación a la lectura gratuito destinado al público infantil de 7 a 12 años, a los que acercará a los libros y cuentos a través de divertidos juegos de teatralización.

Lugar: Biblioteca Municipal Federico García Lorca (Ofra)

Horario: 17.00

Precio: entrada gratuita

Sesión de ‘Bebecuentos’: ‘Bichos’

Regresan los Bebecuentos a la Biblioteca Municipal Central (TEA). En esta ocasión, la narradora oral Isabel Bolívar presentará a los niños la sesión Bichos, en la que se conocerá a culebrillas que saludan, abejas saltonas, mariposas de día y de noche y muchas sorpresas más, en una casa con jardín. Bebecuentos es una actividad destinada a la promoción y el fomento temprano de la lectura, y va dirigida a familias con bebés con edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé podrá asistir un máximo de dos personas.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita previa inscripción teléfono 922 849 060

Cine: ‘Star Wars. Episodio V. El imperio contraataca’

Son tiempos oscuros para la rebelión. Después de un ataque devastador a su gélida base en el planeta helado de Hoth, los rebeldes se han desperdigado huyendo de sus perseguidores imperiales. Luke Skywalker busca al maestro Yoda en los pantanos del planeta Dagobah, mientras Han Solo y la princesa Leia se adelantan a la flota imperial alcanzando la hermosa Ciudad de las Nubes de Bespin.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Taller de feminismos’

“Vivimos en una cultura patriarcal cuyas consecuencias son devastadoras para las mujeres. Hablamos desde la desigualdad y la violencia de género, el machismo y la misoginia, la cultura de la violación, el control sobre el cuerpo de la mujer, los techos de cristal, la desigualdad salarial, la cosificación... Los feminismos son hoy, sin lugar a duda, quienes se encargan de estas cuestiones aportando herramientas a mujeres y hombres para hacer frente a todas las estructuras que se derivan de este sistema sociocultural opresivo llamado patriarcado. En este taller, en el que transitaremos en concepto de sonoridad, leeremos, disertaremos y cuestionaremos los estereotipos relacionados con el feminismo al tiempo que aprenderemos que los feminismos son múltiples y variados”, aporta quien impartirá el taller: Alejandra Galo.

Lugar: Biblioteca Municipal Central de TEA

Horario: 18.00-20.00

Precio: plazas limitadas, inscripciones en alejandragalo1985@gmail.com

Segundo concierto de abono de la OST: ‘En América’

La reputada pianista serbia Tamara Stefanovich centra mucha de la atención del segundo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST). Stefanovich se ha consagrado como una especialista del repertorio pianístico contemporáneo y de nueva creación y como un adalid del mítico Pierre Boulez. De su superlativa versatilidad para la creación de la pasada centuria dará cuenta en esta ocasión presentando el Concierto para piano en Fa mayor, de George Gershwin. Obra de opulenta orquestación, efectuada por el propio autor, presenta la tradicional estructura tripartita de concierto, con tres movimientos de honda influencia jazzística. Como inicio, el director honorario de la Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, apuesta por el patrimonio contemporáneo español con la obra del mallorquín Antoni Parera Fons Obertura per a un bon día. La propuesta la completa el polifacético y versátil compositor germano de la pasada centuria, Paul Hindemith. Su Metamorfosis Sinfónica sobre un tema de Carl Maria von Weber, una mini-sinfonía en cuatro movimientos, sigue su amada forma de las variaciones sinfónicas, que cultivó con asiduidad.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 17 euros

Cine: ‘La región salvaje’

TEA proyecta esta película mexicana de 2016, dirigida por Amat Escalante y protagonizada por Simone Bucio, Ruth Jazmín Ramos, Jesús Meza y Edén Villavicencio. El filme se pasa en versión original en español. Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad de México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de la misteriosa Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares y la hipocresía, la homofobia y el machismo son fuertes. Verónica les convence de que, en el bosque cercano, en una cabaña aislada, existe algo que no es de este mundo pero que es la respuesta a todos sus problemas. Es algo a cuya fuerza no se pueden resistir y con lo que deben hacer paz o sufrir su ira.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Músicas del Mundo: concierto de Tamikrest

Los pioneros del blues del desierto fueron Tinariwen en la década de 1980. Ellos instauraron un poderoso sonido que mezcla la electricidad del rock con los cantos propios de la tradición tuareg. Inspirados por su estela surgió una nueva generación de músicos, entre los que destaca el grupo Tamikrest, nombre que significa “cruce” en el idioma tamashek, hablado por el pueblo sahariano tradicionalmente nómada que, comúnmente, se conoce como los tuaregs. Tamikrest debutó en el año 2006 bajo el liderazgo de Ousmane Ag Mossa, cantante, guitarrista y compositor. Igual que él, los miembros de la banda son originarios de Kidal, una ciudad ubicada en el noreste de Mali. Pero como resultado de la guerra, la persecución y el colapso político, la mayor parte de la banda vive ahora en el exilio, en Argelia. La banda fusiona los valores de su cultura atemporal con los sonidos y las visiones que han encontrado en su particular viaje por los conciertos y iPods del mundo. Los ecos del dub, blues, sicodelia, funk e incluso el rock son tejidos sin problema por Tamikrest, en su peculiar forma de recuperar la tradición musical tuareg.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 15 euros

Música: Dorantes & Big Band de Canarias

Este concierto es una presentación mundial de un nuevo espectáculo que une a un grandísimo solista flamenco, David Dorantes, y a una excelente formación instrumental, la Big Band de Canarias, ambos con un bagaje y unas críticas excepcionales. Dorantes tiene una energía creativa que desafía los parámetros convencionales del flamenco y un estilo compositivo sin precedentes, elabora una música cargada de inteligencia, de una verdad flamenca con evocaciones jazzísticas, bastante singular. Big Band de Canarias nace en el año 2009 y es un proyecto dirigido por Kike Perdomo que, pese a su corta edad, ha recorrido los más importantes escenarios de las islas y también ha salido a mostrar su buen hacer fuera del archipiélago.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 15 euros

Teatro: ‘MonoLoCos’

Se trata de un show en el que cada presentación varía en personajes siendo un aditivo que sorprenderá a la audiencia. En cada función, se disfrutará de tres historias un poco locas, sin guardar relación entre sí, que relatan anécdotas y vivencias de esos personajes que en algún momento pueden parecer parecidas al espectador, a través de las cosas (a veces cotidianas, otras no tanto) que les toca vivir y que van desde el humor, el pánico, el perdón, la hipocresía, la sátira o el amor.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE

‘Running para mujeres’

El Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife organiza dentro de su programa Mujeres y Deporte unas jornadas de iniciación a la práctica físico-deportiva dirigidas exclusivamente a mujeres con el objetivo de fomentar la actividad física en este colectivo mediante la puesta en marcha de actividades de iniciación deportiva que, por sus características, favorecen una mayor conciliación con la vida familiar y profesional. Público destinatario: Mujeres mayores de 18 años. Las Jornadas se desarrollarán de forma descentralizada y con un formato teórico-práctico en diferentes zonas de la isla de Tenerife: zona norte, zona sur y área mketropolitana, y serán dirigidas por Diana de la Rosa, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Tere Linares, atleta profesional. Más información: info@colefcanarias.com o llamando al teléfono 822 106 094.

Lugar: Parque de La Granja

Horario: 9.00-12.00

Precio: gratuita, previa inscripción. Incluye servicio de cuidado de menores

‘Ruta de los castillos’

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora... Los interesados en la ruta deben adquirir la entrada, con antelación, en la recepción del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro y Casa de Carta), del Museo de la Naturaleza y el Hombre, y del Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Lugar: escalinatas del Auditorio que miran al mar

Horario: 11.00

Precio: nueve euros

Actividad infantil: ‘Números pares, impares e idiotas’

Esta obra escenifica cuentos del divertido libro de Juan José Millás. Los números personifican con títeres y actores situaciones y actitudes humanas en sus valoraciones y relaciones: sus envidias, sus miedos, sus ambiciones, soberbia o timidez, ayudas o desprecios, aceptación o rechazo al diferente, extranjero o discapacitado. El público, entre sorpresas y bromas, toma posición ante las actitudes de los personajes romanos y árabes, que, junto con figuras de fantasía, lo llevan desde el campo de los valores aritméticos hacia el pensamiento y la reflexión que orientarán su conducta. Con música exclusiva, compuesta para esta obra. A cargo de la compañía Teatrapa. Recomendado para niños a partir de 8 años.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 12.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Torneo Internacional Boxam 2017

Lugar: pabellón Pancho Camurria

Horario: 16.00-21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo: ‘Chiki Cirkus’

Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y el entretenimiento están asegurados. Bajo la carpa del Chiki Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Los protagonistas, las Chikitukis y David Sanabria, acompañarán en este hermoso y divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Cine: ‘La región salvaje’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Danza: ‘Medea’

Medea, hechicera fuerte y temida, ha traicionado a su país por amor a Jason. Cuando este decide dejarla para seguir su camino junto a Glauce, hija de Creon, rey de Corinto, Medea se siente traicionada, abandonada y frágil. Por venganza, decide destruir todo lo que pertenece a Jason. La Medea de Eurípides es una de las historias de traición más dramática jamás escritas. En la versión del mito que recrea Thomas Noone se será testigo del amor y el desamor, la admiración y el desprecio, y se verá cómo los personajes compiten entre ellos a través del uso de una danza rica, compleja y muy física que ofrece un contraste entre un elevado dinamismo y momentos de exquisita fragilidad e intimidad.

Lugar: Caja Escénica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: desde 12 euros

Teatro: ‘Hasta que el divorcio nos separe’

Esta comedia busca explorar ciertos desafíos para que las parejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase “¡quiero el divorcio!”, aunque no siempre los resultados son los deseados, ya que en esta ocasión llega a la consulta del Dr. Sanz una pareja que lleva más de 10 años juntos y siendo aún jóvenes quieren separarse. Fer (Leonardo Abreu) piensa que su mujer tiene otro y Paula (Elizabeth Morales) piensa que él también la engaña con otra. Ambos interpondrán sus intereses en las divertidísimas terapias para tratar de conquistar su más deseado objetivo: quedarse con los bienes.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE

‘Ven a Santa Cruz’

La capital acogerá este domingo una nueva jornada de apertura comercial y de restauración, precisamente la primera de la campaña de Navidad y Reyes, con la programación de una treintena de actividades para todos los públicos y, especialmente, con una amplia apuesta por la dinamización infantil y juvenil gracias a un amplio abanico de actividades, entre las que destacan la gran ludoteca infantil en plaza de La Candelaria, la feria de artesanía Art Craft Market, en la alameda del Duque de Santa Elena, un mercadillo solidario de Cáritas en Valentín Sanz, el mercadillo Clavel Market o el espectáculo de títeres en el parque García Sanabria. Además, se contará con ruleta de sorteos y premios en comercios y restaurantes de la zona más comercial, teatro en la calle, talleres infantiles, divertidos pasacalles, música, castillos hinchables y la complementaria oferta de ocio de la ciudad.

Lugar: zona de gran afluencia turística

Horario: 10.00-20.00

‘Magic Show’, con David Borrás & Yasmine

Ilusionista de amplia trayectoria que ofrece un show divertido, de un alto impacto mágico y con un estilo muy personal. Récord de taquilla 2026-17 en la temporada de artes escénicas de Tenerife. Espectáculo recomendable para todo tipo de público.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Torneo Internacional Boxam 2017

Lugar: pabellón Pancho Camurria

Horario: 16.00-21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Danza: ‘El Principito’

“Erase una vez un Principito que vivía en un planeta que era apenas más grande que él, y que tenía necesidad de una oveja…”. Durante la II Guerra Mundial, el 31 de julio de 1944, el autor de El Principito, Antoine de Saint- Exupéry, pilotó un avión de combate sobre el sur de Francia en una misión de espionaje. Nunca fue visto otra vez. Se encontraron, en el fondo del mar Mediterráneo, cientos de piezas del avión en el que estaba volando, pero su cuerpo nunca se encontró. Este misterio sirve como punto de partida de la historia, contada a través de los ojos del autor. Se supone que el autor sobrevivió y llegó a una isla del mediterráneo. La primera escena abre en el salón de una casa mallorquina, añadiendo un toque de originalidad a una historia que empieza en el fondo del mar Mediterráneo.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 18.00

Precio: 10 euros

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal. La batuta, que narra la historia de un hombre que está vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director de orquesta. Pero le dice a su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está harto de su trabajo. Que él, en realidad, no es un director de orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba. Ataque zombie: en las calles no hay vida, solo zombies. Si muerden, solo hay 15 minutos para convertirse en uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es una historia de pareja. Él llega a casa después de haber sido mordido. Y solo tiene 15 minutos para decirle algo muy importante a su esposa. Pero ella también tiene algo que contarle. El tiempo pasa. Ninguno se atreve a hablar. El tiempo está llegando a su fin. El hombre seco: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuentra fascinante. Jorge no se lo puede creer porque la gente siempre ha huido de él. Cuando están a punto de tener algo real entre los dos, Jorge nos sorprende con una actitud imprevisible, tan rara como su piel. Brat Pitt no existe: el observador modifica la realidad y si el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘La región salvaje’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Entre la danza y la acrobacia: ‘Kokoro’

La búsqueda del amor, su coherencia, su ausencia... La capacidad o incapacidad de amar. ¿Qué pasa cuando hay un estado de desorientación e incomprensión de una realidad que se sabe explicar? La ansiedad, esa mala compañera que confunde la razón. ¿Dónde está la perfección? ¿Es el punto donde dos opuestos se encuentran? ¿Un punto de equilibrio y fragilidad a la vez? Esas y muchas preguntas existenciales más son las que se plantea este espectáculo. Intérpretes: Anna Calsina Forrellad, bailarina; Nicolas Coutsier, bailarín; Sergi Parés, bailarín, y Diego Sinniger de Salas, bailarín.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: desde cinco euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Fotográfica de Eliecer López Labory

Nacido en Santa Cruz el 4 de marzo de 1972, es pintor y fotógrafo autodidacta y tiene amplia experiencia en la fotografía de paisajes y dando apoyo a fotógrafos principiantes. Fue finalista en el XVIII Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García en 2014 y en el concurso del Canal Odisea Yearsodisea 2015. Tiene varias publicaciones en la revista Nature and Landscape Photography. Finalista en el II Concurso La Floración del Tajinaste 2016, finalista en el concurso Vivir la Punta 2016, dos años consecutivos, artista invitado en el Ten-Diez Creative Art Awards 2015/16. Sus inicios fueron en la pintura y después de un tiempo formándose como pintor dio el salto a la fotografía. La exposición podrá visitarse hasta el 10 de noviembre.

Lugar: Espacio Cultural La Casa Articulada

Horario: 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘75 aniversario de la rondalla Unión Artística El Cabo’

Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la fundación de la rondalla Unión Artística El Cabo, se abre al público en la Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova una exposición que recoge la historia de la agrupación musical en estos tres cuartos de siglo. La muestra se inaugura el viernes 3 de noviembre a las 19.00 por el responsable del área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha. Más de cincuenta fotografías de formato medio, en color y en blanco y negro, dejan constancia de los disfraces con los que a lo largo de los años han participado en las fiestas más populares de Santa Cruz. La muestra también rinde homenaje al fundador de la rondalla, Faustino Torres, del que también se muestran fotografías y algunas de sus partituras musicales realizadas a mano. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 12 de noviembre.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘El ensueño de los ángeles cansados’

Se inaugura el 3 de noviembre a las 20.00 por parte del concejal de Cultura de Santa Cruz, José Carlos Acha. Es una exposición de pintura del artista Celestino Mesa. La muestra, que se podrá contemplar en la Sala de Arte Los Lavaderos hasta el 30 de noviembre, consta de 50 piezas realizadas en diferentes soportes y técnicas. Entre las obras que se exhiben figuran óleos sobre lienzo, tintas y grafitos sobre cartón, técnicas mixtas y acrílicos. Los formatos oscilan desde los 50 x 70 hasta los 140 x 116 centímetros. En el acto oficial de apertura actuarán Sandra Mesa y Diego Expósito. Las creaciones de Celestino Mesa son de corte figurativo, realismo mágico y una figuración escénica, donde el control de la luz y las sombras marcan un lenguaje entre espectador y artista.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; cerrado domingos y festivos

Precio: entrada libre

Exposición: ‘Egipto: en busca de la eternidad’

Esta exposición, con más de un centenar de obras procedentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca al público a diferentes aspectos de una civilización única. El liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza indican un alto nivel de sofisticación para un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses este maravilloso don. Podrá visitarse hasta el 27 de enero de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30. Domingos y festivos, cerrado.

Precio: entrada libre

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en el mundo’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición retrospectiva sobre la figura del artista César Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. Permanecerá abierta con acceso libre en la Casa de la Pólvora, de martes a domingo y hasta el 30 de noviembre. La exposición cuenta con contenidos multimedia, un conjunto de paneles informativos y una unidad didáctica pensada para la visita de centros escolares.

Lugar: Casa de la Pólvora

Horario: Lunes a sábados, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Taller Municipal de Dibujo

El alumnado que ha formado parte del Taller Municipal de Dibujo en el curso 2016/2017 expone una selección de los trabajos realizados durante el último año. La exposición alberga obras de Luciano Arbelo Afonso, Emma Bertuzzo, Beatriz Herrera Morán, Soledad León Hernández, Carmen Martínez de Molina, Antonia de Miguel Negredo, Fuensanta Murcia Periáñez y Marta de Fau Reyna. Desde el 17 de octubre.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Precio: entrada libre

‘Adán Martín. Mucho más que un político’

Muestra de Carlos González, en la Sala Azul, compuesta de fotografías sobre Adán Martín, del periodo comprendido entre el 2003 y 2007. Se inauguró el pasado martes, día 10 de octubre, y permanecerá hasta el 8 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Pintura e ilustración de moda’

Exposición en la que se han seleccionado 12 lienzos, entre retratos y pintura costumbrista, de distintos pintores de los siglos XIX y XX, exhibidos en la actualidad en el almacén. Estas obras han servido de pretexto para que la ilustradora de moda Judit García-Talavera, con sus tintas y acuarelas, elabore doce ilustraciones de moda sugeridas por esos cuadros, con lo que se establece un diálogo entre el pasado y el presente a partir del mundo de la moda. Sus creaciones evocan nombres como Yves Saint Laurent, Balenciaga o Elsa Schiaparelli, entre otros.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados-domingos, 10.00-15.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Canary Flavour’

Muestra colectiva de pintura y algún que otro montaje a cargo de los artistas Louis Lambert, Iker Muro & Friends. Podrá ser visitada hasta el día 3 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo