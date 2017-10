IUC pide al Gobierno canario que aproveche el revés a la regasificadora de Granadilla para apostar por las renovables

Izquierda Unida Canaria ha pedido al Gobierno autonómico que aproveche el revés que ha sufrido el proyecto para instalar una planta regasificadora en el puerto de Granadilla para invertir en energías renovables y trabajar por el medio ambiente.



IUC considera que el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado en Tenerife hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica, es "una oportunidad estupenda" para apostar por las energías renovables.



"No habrá de momento regasificadora en el Puerto de Granadilla, el trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias ha logrado que se paralice", se ha congratulado IUC en un comunicado.



IUC agrega que en octubre de 2015 advirtió de la inviabilidad de la instalación porque no cumplía la distancia mínima de 2.000 metros con las zonas habitadas y por deficiencias importantes en materia de seguridad.