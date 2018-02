IUC califica de "fechoría" el apoyo del Ayuntamiento de Güímar a la fiesta para elegir a "Miss Licenciada en Follometría"

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha calificado este jueves de "fechoría" la decisión del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Güímar, con su alcaldesa al frente, Carmen Luisa Castro (del PP), de apoyar con recursos públicos una "fiesta solo para mujeres" en la que se otorgarán premios a la "Miss Licenciada en Follometría", "Miss Cachonda" y "Miss Estrecha". La cita se ha convocado en una sala de fiestas del municipio de La Orotava el 3 de marzo.



En un comunicado de prensa, IUC acusa a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, de copar otra vez espacios en los medios de comunicación, no por un macroproyecto irrealizable o una llamada a los juzgados como investigada por prevaricación, sino por financiar una actividad que, por sexto año consecutivo, dista bastante de las políticas de igualdad.

La misma formación política añade que la actividad es una propuesta de una comisión de fiestas del municipio, que no es la primera vez que se realiza y que ha pedido disculpas a "quien pudiera ofenderse".



IUC indica que, porque se haya hecho antes (una justificación ya utilizada por la alcaldesa), ello no implica que esa fiesta no sea machista, y añade que "apoyarla con recursos públicos en un municipio con una de las mayores tasas de desempleo y desigualdad es, cuando menos, una fechoría".



"Parece que en lugar de progresar, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Güímar (de PP-CC) pretende embelesar a sus votantes aunque ello implique un profundo declive en el funcionamiento local", afirma el mismo partido.



IUC agrega que no importa que 2017 terminase con 99 feminicidios o con casos tan espantosos como el de La Manada, pues Carmen Luisa Castro "busca apoyos para el 2019 [las elecciones] y, si es necesario financiar actividades de diversa índole con el presupuesto de Alcaldía, se hace".

Cartel de la fiesta 'Solo para mujeres', de la comisión de fiestas de Fátima, en Güímar





Lo descabellado en sus decisiones sería destinar parte de los 400.000 euros para fiestas en Güímar a acciones positivas de manera transversal en el presupuesto o igualdad, que tan solo cuenta con 1.200 euros, indica IUC.



Además, IUC critica que a esto se suma "el silencio cómplice" de la concejala de Bienestar Social, Socorro González, que no ha realizado actividades en materia de igualdad ni desde el Ayuntamiento ni desde la red Tenerife Violeta, "no por incapacidad, sino por desinterés".



IUC considera que es urgente que desde las instituciones públicas se proporcione formación en igualdad y se potencie el feminismo para que la sociedad al fin pueda avanzar y dejar atrás la lacra del terrorismo machista.

"Perpetuar los roles machistas de 'estrechas' o 'cachondas' seguirá beneficiando al patriarcado. Estos no son los espacios que necesitan las mujeres, y menos aún, subvencionados por un Ayuntamiento", advierte el mismo partido de izquierdas.