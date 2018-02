La Laguna pide al Cabildo que gestione el albergue de Valle Colino y deje de "mirar para otro lado" y "eludir sus obligaciones"

Los partidos que forman el Gobierno lagunero (CC y PSOE) llevarán al próximo pleno, previsto para este jueves, una moción sobre el futuro del albergue animal y comarcal de Valle Colino y la posibilidad de que sea el Cabildo de Tenerife el que asuma su titularidad y gestión. Esta Administración, a través del consejero insular de Agricultura, Jesús Morales, ya ha dicho que tal opción no entra en los planes del Cabildo insular (controlado por CC y PSOE).

A propuesta del equipo de Gobierno local, se asegura en una nota de prensa del Ayuntamiento lagunero, se plantea tal iniciativa política, que se considera "la solución al conflicto de competencias que en la actualidad está dificultando el correcto funcionamiento administrativo de las instalaciones dedicadas a la recogida y protección de animales en el área metropolitana".

La primera teniente de alcalde y concejala de Sanidad, Mónica Martín, recordó que Valle Colino no solo presta servicio al municipio de La Laguna, sino que también lo hace a Santa Cruz, Tegueste y El Rosario (hasta ahora los que no habían contribuido según lo convenido con apoyo público a sufragar gastos de esa instalación eran La Laguna, donde se halla el recinto, y Tegueste).

"Dadas las dificultades burocráticas surgidas para que esas cuatro administraciones se hagan cargo de los gastos de mantenimiento del albergue", Martín considera que es “urgente y prioritario que de una vez por todas el Cabildo asuma la gestión de un servicio de ámbito comarcal”.

Centro de atención de animales de Valle Colino, en La Laguna

La misma concejala socialista indica en una nota que la Corporación insular "ya hace eso mismo en otras partes de la isla, como es el caso del albergue de Tierra Blanca, que da servicio a los municipios del sudeste". Y también en "el albergue de La Guancha". "Entendemos que es jurídica y administrativamente viable", ha dicho la concejala del PSOE.

Mónica Martín afirmó que "el Cabildo [a través del área de Agricultura, que dirige el consejero Jesús Morlales, de CC] no puede mirar para otro lado y no debe eludir sus obligaciones de colaboración, tal y como han solicitada los cuatro municipios, por una cuestión de incompetencia política o de falta de interés, ya que no se trata de un problema presupuestario".

La moción de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna recoge, asimismo, el compromiso de los cuatro ayuntamientos aludidos de abonar al Cabildo "todo el coste que sea necesario para asegurar el bienestar de los animales abandonados en esos municipios".

La misma propuesta también plantea que el Cabildo "realice obras de ampliación y mejora en el albergue, así como la firma de un convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento de La Laguna se compromete a abonar los gastos derivados de la gestión de los animales abandonados en este municipio".