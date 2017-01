Servicios mínimos del 100% para la huelga de bomberos en Tenerife

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife ha fijado este viernes, como estaba previsto y ya habían avanzado los propios profesionales, en 44 bomberos por turno diario los servicios mínimos para la jornada de huelga convocada por el sindicato COOO que se inicia este lunes.



Esos servicios mínimos de 44 bomberos por turno diario es la misma cifra con la que se opera a diario, por lo que no se verá afectado el normal funcionamiento de todos los centros de trabajo del Consorcio, afirma esa entidad en un comunicado.



El Consorcio de Bomberos de Tenerife garantiza que esa cifra permite mantener la prestación del servicio, al tiempo que no menoscaba el ejercicio del derecho de huelga, dado que coincide con las dotaciones mínimas diarias del personal.



Por otro lado, los representantes del colectivo se han comprometido a concretar los motivos de la huelga tras la solicitud del Consorcio para que aclarasen en qué términos existe inseguridad y que determinen cuáles son los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad, que, junto a la reivindicación de finalización de las huelgas celebradas en 2008 y 2011, son los motivos que los bomberos argumentan para presentar la huelga.



Asimismo, el Consorcio afirma que entre los motivos de la convocatoria oficial de la organización sindical no se encuentran la falta de parques profesionales en el sur de la isla ni se cita la subvención que el Cabildo de Tenerife ha otorgado al Ayuntamiento de La Laguna de 1,2 millones de euros.



No obstante, el Cabildo asegura que se ha consolidado un presupuesto para el Consorcio de Bomberos para este año con un incremento de dos millones de euros. Añade que el Cabildo de Tenerife trabaja desde 2015 en la construcción de dos parques profesionales en la zona sur y ha garantizado su ejecución, ya que en septiembre se aprobó dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular un total de 2,8 millones de euros para su realización.