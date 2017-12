"Regala un traje de mago, regala sabiduría, regala tradición". Ese el consejo para las fiestas navideñas de un anuncio televisivo que forma parte de una campaña publicitaria puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife a través de su Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional.



La promoción del trabajo artesanal para elaborar los trajes tradicionales y la difusión y divulgación de la importancia de vestirse correctamente con el atuendo típico en romerías, bailes y demás celebraciones son algunos de los objetivos de este Consejo, en el que participan investigadores y expertos.



"No somos la policía canaria de la vestimenta", aclaró Dulce Rodríguez, una de las representantes del Consejo Sectorial durante la presentación de la campaña publicitaria, sino que la información y la divulgación es la mejor herramienta para que cada vez más gente decida adquirir los trajes artesanales auténticos.



Juan de la Cruz, también miembro del Consejo Sectorial, abundó en que informar es la función de este organismo, porque están convencidos de que "cuando alguien se viste mal" es por falta de información.



"Si no vas bien vestido haces el ridículo", advirtió el consejero del Cabildo responsable de artesanía, Efraín Medina, y puso como ejemplo aparecer en una romería con un pantalón vaquero negro, una camisa blanca y una banda roja a la cintura pretendiendo que así vas vestido de mago.



"No se puede permitir, va contra nuestra tradición, nuestra etnografía y nuestros antepasados", enfatizó el consejero insular, quien no obstante se congratuló de que cada vez se cuida más la vestimenta tradicional en romerías, celebraciones y bailes, algo en lo que los ayuntamientos están muy atentos.



Juan de la Cruz insistió en que la información es la mejor herramienta, porque en esos eventos "es muy difícil" controlar la entrada.



No es complicado cuando el asistente va mal vestido de modo "flagrante", pero sí cuando va "a medio camino", porque el portero tampoco es un experto.



La campaña publicitaria, para la que el Cabildo destina 17.600 euros, se difundirá en prensa, radio, televisión y redes sociales.