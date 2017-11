Una imagen de Las Pléyades captada por el IAC, foto del día en la NASA

Una imagen del cúmulo estelar de Las Pléyades y el cometa PanSTARRS obtenida dentro del proyecto Galáctica del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha sido seleccionada como fotografía astronómica del día por la NASA con el título The Pleiades Deep and Dusty.



La imagen fue captada por Juan Carlos Casado, Miquel Serra-Ricart y Daniel Padrón y pertenece al proyecto Galáctica, financiado por la FECYT, que permitirá componer la imagen panorámica más grande de la Vía Láctea sin usar telescopios profesionales, sino con fotografías captadas por cámara digital desde el Observatorio del Teide.



El IAC indica que Las Pléyades (M459) es un cúmulo estelar abierto que contiene estrellas calientes de tipo espectral B, ubicadas en la constelación del Toro.



Está entre uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra, y es el más visible a simple vista en el cielo nocturno.



El cúmulo está dominado por estrellas calientes extremadamente azules y luminosas que se han formado en los últimos 100 millones de años.



En un principio se pensó que el polvo que forma una débil nebulosidad de reflexión alrededor de las estrellas más brillantes provenía de una disgregación de la propia formación del cúmulo, pero ahora se sabe que es una nube de polvo no relacionada a través de la cual las estrellas están pasando actualmente.



Algunas simulaciones han mostrado que las Pléyades se formaron probablemente a partir de una configuración compacta que se asemeja a la nebulosa de Orión y se estima que el grupo va a sobrevivir durante otros 250 millones de años, tiempo después del cual se dispersará debido a las interacciones gravitacionales con su vecindario galáctico.



En la imagen también se observa el cometa PanSTARRS, descubierto el 21 de enero de 2016 por el programa de rastreo de asteroides y cometas Panstarrs (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System, Hawai, EEUU).



Al principio fue catalogado como un asteroide y el astrónomo ruso Denis Denisenko se percató de que la órbita de Panstarrs era similar al cometa 252/Linear descubierto en 2000.