Tres niños de Los Realejos, ingresados por padecer encefalitis vírica

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha informado de que durante la semana pasada se han producido tres ingresos hospitalarios de niños en edades cercanas a los dos años de edad residentes en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, con cuadros de encefalitis de origen vírico.

Uno de los menores ha recibido el alta hoy, mientras que los otros dos continúan ingresados en un centro hospitalario de la isla, donde presentan una buena evolución médica.

Se trata de tres casos aparentemente no relacionados entre sí, ya que no se ha podido determinar que exista un nexo común. Uno de los enfermos es alumno de una escuela infantil de Los Realejos. Los otros dos afectados no acudían a esa misma escuela.

Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas apuntan a un enterovirus como agente causal. Muestras biológicas de los tres casos serán enviadas al Laboratorio de Referencia del Centro Nacional de Microbiología para la confirmación diagnóstica y el genotipado de los virus.

Salud Pública ha establecido un contacto con la dirección de la escuela infantil a la que asiste uno de los menores ingresados, a la que se le han trasladado las recomendaciones a seguir para prevenir la transmisión del enterovirus en instalaciones de ese tipo.

La infección por enterovirus está muy difundida a escala mundial, y son los niños y los adolescentes los que se infectan y padecen la enfermedad con más frecuencia.

Los enterovirus pueden producir enfermedades diversas, que abarcan desde conjuntivitis, cuadros respiratorios, encefalitis, meningitis, miocarditis, parálisis flácida aguda, etcétera, si bien muchas infecciones causadas por enterovirus son asintomáticas.

Los enterovirus circulan durante todo el año y no se puede predecir cuándo van a producir casos o brotes. Se eliminan por las heces, saliva o secreciones respiratorias, por lo que se transmiten por vías fecal-oral y respiratoria.

No se dispone de vacunas para prevenir la enfermedad, por lo que las medidas ante la aparición de estos casos están dirigidas a la prevención de la transmisión del virus. Para ello se recomienda lo siguiente:

-Extremar las medidas de higiene, con especial atención al lavado de manos e higiene de los niños, las personas infectadas y sus convivientes.

-Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies que puedan haber estado contaminadas.

-Evitar que los niños enfermos asistan a la escuela.