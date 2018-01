La primera lluvia de estrellas del año, con pico de actividad en Tenerife del 3 al 4 de enero

La primera lluvia de estrellas de año, las Cuadrántidas, tendrá lugar el 4 de enero, jueves, y será retransmitida en directo por cámaras situadas en el Observatorio del Teide del IAC y en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural de Cáceres.



El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) informa en un comunicado de que las Cuadrántidas tendrán "su pico de actividad" en la noche del 3 al 4 de enero, cuando la constelación del Boyero se encontrará alta en el cielo, aunque una Luna menguante -visible al oeste- dificultará la observación de los meteoros más débiles.



La actividad final de meteoros se espera en un promedio de uno cada cuatro minutos, algunos de ellos brillantes en un lugar oscuro y con horizontes despejados.



Debido a que el radiante -punto del cielo donde parecen "nacer" los meteoros- se encuentra localizado cerca de la Osa Mayor -concretamente en la constelación del Boyero, que ocupa parte de la desaparecida Quadrans Muralis, de ahí su nombre-, las Cuadrántidas no presentan alta actividad en el hemisferio sur.



A pesar de tener algo de Luna, los astrónomos creen que la actividad rozará los cien meteoros por hora, comenta Miquel Serra-Ricart, astrónomo del IAC.



Las llamadas estrellas fugaces son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol.



La corriente de partículas resultante (llamados meteoroides), debido al "deshielo" producido por el calor solar, se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por la Tierra en su órbita alrededor del Sol.



Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros.



Esto es cierto para la mayoría de lluvias, pero no para las Cuadrántidas y las Gemínidas, pues no existe ningún cometa que coincida con la trayectoria de la nube de "escombros" y los progenitores son asteroides, 3200 Phaeton en el caso de las Gemínidas y 2003 EH para las Cuadrántidas.



El evento astronómico será retransmitido en directo y a través del canal sky-live.tv, la madrugada del día 4 de enero, con la colaboración del proyecto europeo STARS4ALL.