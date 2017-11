Ya son 40 los heridos por el desplome en la discoteca de Adeje, que el Ayuntamiento achaca a defectos del forjado

La cifra de heridos al hundirse el suelo de una discoteca en Tenerife se eleva finalmente a 40 y no a 22, como se dijo en principio, según ha informado el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que ha achacado lo ocurrido a un fallo del forjado del local, porque su estructura está "en perfectas condiciones".



El número de heridos contabilizados en el suceso ha aumentado porque a los 22 inicialmente anunciados, que requirieron asistencia en el lugar o traslado a hospitales por el personal del Servicio de Urgencias Canario, se han sumado otros 18 que acudieron por sus propios medios o auxiliados por acompañantes a diferentes centros sanitarios, ha explicado este mediodía en rueda de prensa el regidor local.



Este ha recalcado el hecho de que "no ha habido que lamentar pérdida de vidas humanas" a consecuencia del incidente y que entre las personas heridas, de diversas edades y nacionalidades, "no hay ninguna en estado crítico". Las lesiones que presentan son, en la mayoría de los casos, leves.

El alcalde del municipio tinerfeño de Adeje, José Miguel Rodríguez Franga, acompañado por el jefe de Policía Local del municipio, José Miguel Morales, durante una rueda de prensa apra explicar el derrumbe del suelo de la discoteca de Adeje. EFE/Ramón de la Rocha

El comisario jefe de la Policía Local de Adeje, Miguel Ángel Morales, ha confirmado que la “mayoría” de las personas que fueron evacuadas a los centros hospitalarios ya han sido dadas de alta.



Respecto a las causas del desplome de parte del suelo de la discoteca Butterfly del centro comercial Playa Shop, que se promociona como gay y se ubica en una de las principales zonas turísticas de Tenerife (Playa de las Américas), ha dicho que se ha abierto una investigación judicial y otra administrativa para esclarecer lo ocurrido.



Entretanto, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre de todos los establecimientos del centro comercial como medida de seguridad preventiva, según ha anunciado.



Aunque ha explicado que el espacio donde se ubica la discoteca está compuesto por cuatro unidades urbanísticas independientes entre sí desde el punto de vista estructural y que, en principio, las otras tres unidades anexas a la que alberga el local "no están comprometidas" y los técnicos entienden que en breve se podrá proceder a reabrir los comercios ubicados en ellas.



Rodríguez Fraga ha aclarado, por otra parte, que el local donde se produjo el suceso tiene en regla su licencia de apertura y que el Ayuntamiento solo tiene constancia de que se hayan llevado a cabo en él actuaciones administrativas como sucesivas inspecciones y cambios de titularidad, ya que tiene entre 40 y 45 años y es de los más antiguos de la zona.

Varios técnicos acceden a la discoteca Butterfly, en Adeje, al sur de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha





Ha explicado, además, que debajo de la discoteca hay otro inmueble que antiguamente fue un bingo pero está cerrado en la actualidad, por lo que la caída en él de los materiales procedentes del derrumbe no provocó daños personales añadidos.

A preguntas sobre si podría darse el caso de que en ese local se estuvieran realizando obras que hubieran provocado el incidente, ha dicho no tener datos confirmados al respecto pero que, inicialmente, no tendría por qué haberlas, ya que está clausurado.



Tampoco se cree, "en principio", que lo ocurrido pudiera deberse a que se superara el aforo permitido en la Butterfly , ha añadido el alcalde, que, interrogado sobre si le preocupa cómo puede afectar el suceso a la imagen del municipio como destino turístico, ha respondido que, "ahora, lo fundamental es atender a la situación de los heridos", y eludió hablar de esa cuestión.

Rodríguez Fraga ha insistido en subrayar que lo importante es que se ha abierto un expediente administrativo para determinar las causas del desplome y se han tomado decisiones para garantizar la seguridad en la zona, aunque ha destacado que también la justicia determinará las actuaciones que considere oportunas.



Además, ha apostillado que no descarta que en el futuro se puedan emprender acciones "de mayor calado", si bien ha reiterado que, "ahora, lo prioritario es atender a las personas y por ello se ha ordenado el cierre del resto de locales, aunque pueda parecer una medida excesiva y mal comprendida".

Cayeron a la altura equivalente de un piso

El alcalde ha hablado también de los momentos iniciales del incidente, del que el Ayuntamiento tuvo conocimiento a las dos y media de la madrugada, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 1-1-2 le comunicó que se había producido un desplome parcial en el forjado de la planta menos dos de una discoteca, según ha relatado.

Estado de la discoteca tras el hundimiento del suelo Cedida a Canarias Ahora.

Al lugar acudieron los Bomberos de Tenerife, que rescataron a todos los afectados y les prestaron una primera ayuda junto al personal sanitario movilizado por el Servicio de Urgencias Canario, los centros de salud de Adeje y Los Cristianos, y el Hospital del Sur de la isla. La atención a todas esas personas en el lugar del accidente finalizó sobre las 6.00.

Los heridos se encontraban en el momento del derrumbre en una superficie de unos cuatro metros cuadrados y cayeron de una altura equivalente a un piso, de cuatro metros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias, que cifró en un primer momento en 22 las personas heridas.

Los heridos, de diferentes edades y nacionalidades, sufrieron fracturas de fémur (en dos casos, los de carácter más grave), de tobillo, dolores de espalda, traumatismos y contusiones de carácter leve y moderado.