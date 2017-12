El Cabildo localiza un minipunto limpio en el centro de Guía de Isora

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha instalado un minipunto limpio en el Centro Cultural de Guía de Isora para fomentar la recogida selectiva de residuos domésticos entre la ciudadanía. La ubicación de ese medio de recogida busca facilitar el acceso de los particulares, así como de los camiones de Tenerife + Sostenible encargados de la recogida de los residuos previamente separados.

El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena; el concejal de Medio Ambiente, Francisco Baute, y el concejal de Servicios Municipales y Obras, Bruno Domínguez, presentaron este miércoles la instalación, que está acompañada de un punto de información.

Valbuena indicó que se trata de seguir avanzando en la recogida selectiva de residuos y los minipuntos limpios permiten llegar a diferentes puntos de la isla para facilitar el reciclado y concienciar a la población. Son infraestructuras itinerantes, que permanecen durante varias semanas en los puntos designados por los municipios y que pueden ser trasladadas.

Los vecinos de Guía de Isora podrán depositar aquellos residuos no habituales -los que no son orgánicos, plásticos, cartón y vidrio- como si fuese un punto limpio. Es decir, se pueden llevar aparatos electrónicos, maderas, pinturas y residuos similares que no se pueden depositar en los contenedores habituales, añadió el consejero insular.