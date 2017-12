José Julián Mena critica el 'castigo' en inversiones del Cabildo tinerfeño al municipio de Arona

El alcalde de Arona, José Julián Mena (PSOE), ha expresado este jueves su "profundo malestar" ante las inversiones previstas por el Cabildo de Tenerife (controlado por CC en un pacto con los socialistas) en el municipio en 2018, con apenas 880.000 euros, "una cantidad claramente insuficiente para un municipio de más de 90.000 habitantes (el tercero en población de la isla), que es clave para el desarrollo de la comarca sur, que tiene multitud de necesidades y que cuenta con proyectos vitales en los que el gobierno del conjunto de la isla debería arrimar el hombro".

Según el Ayuntamiento, con una inversión de unos 70 millones de euros en toda la comarca, Arona apenas recibe nueve euros por habitante frente a los 292 euros de Granadilla, 86 en Adeje, 255 en Santiago del Teide o 172 en San Miguel.

Mena ha explicado que siempre ha hecho bandera y apostado por la buena voluntad, la colaboración y la cooperación, tanto con el Gobierno de Canarias como con el Cabildo de Tenerife, "mirando únicamente" por el interés de sus vecinos "y sin tener en cuenta los colores políticos".

Por ello, cree que "es necesario alzar la voz para explicar que estas inversiones ponen a los habitantes de Arona en lista de espera de las inversiones del Cabildo de cara a 2018".

"Siempre digo lo mismo: no pido a ninguna otra institución nada que no hagamos desde el gobierno local. No es lógico que el Cabildo destine 880.000 euros a Arona cuando solo en el tercer plan de asfaltado el Ayuntamiento está invirtiendo más de dos millones de euros o más de siete millones en el programa Arona Avanza", ha apuntado.

Para Mena, "es cierto que el año que viene seguiremos avanzando, pero, desde luego, no será gracias al presupuesto del Cabildo, no tiene sentido este presupuesto para el tercer municipio de la isla en población y que es clave para el desarrollo del Sur y de Canarias".

A su juicio, "nos congratulamos por las inversiones que reciben el resto de municipios, que también tienen grandes necesidades, hemos apoyado sus reivindicaciones y lo seguiremos haciendo, pero no hay que olvidar que el Cabildo debe velar por un desarrollo justo y equilibrado de Tenerife, algo que no parece ser su prioridad el año que viene en lo que se refiere a nuestro municipio".