Tantas y tantas cosas que a diario nos asaltan…, y aquí no pasa nada. El paisaje urbano, el que pisoteo con rabia jornada tras jornada (que luego están los otros lugares, para los que también digo ídem), se sigue transformando en un dibujo de hambre y ocaso…, y aquí no pasa nada. La gente deambula por las calles con su plato vacío y fe de alimento…, y aquí no pasa nada. Los parados y sus genes afines miran silenciosos el fin que reposa sobre el hule y ya solo se alimentan de miradas desenfocadas y legañosas…, y aquí no pasa nada. Hay una señora que está enferma y necesita atención rápida, que se nos muere y esto es evidente…, y aquí tampoco pasa nada. Te aproximas al cole y ves que algunos niños miran con desolación y ojos abiertos de par en par unas simples galletas María…, y aquí no pasa nada.

Aquella familia conquista y coloniza las escalinatas de cualquier ermita o parroquia y en ellas sienta sus humildes reales de pasado opulento y día de mañana sin saber qué…, y aquí no pasa nada. La gente se desespera, se desangra, se horroriza, se tira por un puente para llegar al cielo…, y aquí no pasa nada. Ahora bien, un político monta el pollo a cuenta de un asunto irrelevante y solo formal…, y aquí muchos se ponen a funcionar con las mejores pilas, con voces encendidas y caminos abiertos por políticos de un lado y de otro.

Ahora sí que pasa algo, ¡curioso!, cuando lo que hay es la inconsistencia, la levedad, el reproche de la nada: un esquema insustancial que redunda en la majadería más insulsa, etérea y oscura, un fenómeno que forma parte de la aberrante partida de ping-pong de esos mismos políticos, a los que parece que nada sustancial de lo que pasa, sobre todo los platos vacíos, les importa un maldito carajo. Como esto siga así, no me quedará más remedio que pensar menos en ese juego de ping-pong y sus tenistas para de una vez advertir, sin marcha atrás posible, que lo único que queda es la nada. ¿O quizá sea la guerra?

*Artículo publicado en el libro de cuentos y otros textos llamado Policromía