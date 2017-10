CC pide la nulidad de las declaraciones en el caso 'enchufe' de Pedro Martín

El grupo municipal de Coalición Canaria en Guía de Isora ha solicitado la nulidad de las declaraciones de testigos e investigados que este lunes inicio el juzgado de Instrucción número 4 de Arona por un presunto delito de prevaricación, del que son sospechosos Pedro Martín Domínguez, alcalde de ese municipio en el sur de Tenerife, y el que fue su concejal de Personal hace dos mandatos, Secundino Yanes Falhcón.



Según ha podido saber Tenerife Ahora de fuentes judiciales, el juez no ha resuelto aún sobre la personación del grupo municipal de Coalición Canaria como acusación particular en la causa que se instruye contra el regidor isorero, por lo que los servicios jurídicos de los nacionalistas no pudieron estar presentes en el inicio de toma de declaraciones por la posible contratación a dedo de un trabajador municipal.



La base de la denuncia es una grabación que fue admitida como prueba durante el juicio por despido de ese trabajador municipal, Ángel Manuel Brito Évora, quien interpuso denuncias contra el Ayuntamiento para reconocimiento de su clasificación profesional y pago de horas extras.



En esa grabación, que no ha sido invalidada, se escucha al alcalde de Guía de Isora reprocharle al trabajador que hubiese denunciado ante Trabajo y hasta en tres ocasiones le dice que su contrato se efectuó “directamente, a dedo”.



El inicio de las diligencias previas 2015/2017 se ha llevado a cabo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, Este lunes declararon como testigos el trabajador que grabó al alcalde y el escritor Alejandro Krawietz, quien podría conocer los detalles de la supuesta contratación fraudulenta, además del investigado Secundino Yanes.



La toma de declaración de Pedro Martín Domínguez podría quedar postergada a después del 12 de noviembre, fecha en la que los socialistas tinerfeños deben elegir a su secretario insular, cargo al que optan Martín Domínguez y la ex directora de trabajo, Gloria Gutiérrez, pero si el juez declara nulas la actuaciones de este lunes, esa comparecencia de Martín sería posterior.