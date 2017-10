El candidato a liderar el PSOE tinerfeño Pedro Martín, investigado por un 'enchufe' en su ayuntamiento

El juzgado de Instrucción número 4 de Arona comenzó este lunes la toma de declaraciones por un posible delito de prevaricación, del que es sospechoso el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín Domínguez, aspirante a la Secretaría del PSOE de Tenerife, quien habría contratado de forma ilegal a un trabajador municipal, Ángel Manuel Brito Évora.



Las diligencias previas se han abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que en el juicio por el despido de Brito Évora, celebrado en enero pasado, se admitiera como prueba válida una grabación en la que Martín Domínguez afirma hasta en tres ocasiones que le había colocado “directamente, a dedo” en el Ayuntamiento. El alcalde reprochaba al trabajador, responsable del Auditorio de Guía de Isora, que le hubiera denunciado en varias ocasiones para reclamar un reconocimiento de categoría profesional y horas extras.



En las diligencias abiertas, no sólo figura como denunciado Pedro Martín, sino también el que fuese su concejal de Personal en 2006, cuando Brito Évora fue contratado: Secundino Yanes Falcón, quien abandono la política tras ser condenado en 2011 por acoso laboral a la directora de una guardería.



La primera toma de declaraciones arrancó este lunes con la declaración como testigo de Brito Évora, a la que siguió como investigado la de Secundino Yanes, quien tan sólo declaró a la prensa que “no tengo ni idea de por qué estoy imputado. Para mí el Ayuntamiento hace mucho tiempo que quedó atrás”.



También fue citado a declarar el escritor y director del festival MiradasDoc, Alejandro Krawietz, que habría conocido la contratación a dedo del trabajador municipal. En próximos días deberá declarar Pedro Martín. Fuentes municipales indicaron que será antes del 12 de noviembre, fecha clave para el que desde hace 21 años es alcalde de los isoreros, ya que ese día optará a la Secretaría Insular de los socialistas tinerfeños.



Grabación admitida



Durante la celebración del juicio por el despido de Ángel Brito Évora, el representante legal de Pedro Martín Domínguez no planteó ningún reparo a la veracidad de la grabación. Es por ello por lo que el fiscal Rafael Vela solicitó el traslado del expediente a la Fiscalía Anticorrupción para que se instruyeran diligencias informativas sobre la posible contratación irregular del trabajador,



Guía de Isora es uno de los municipios más turísticos del sur de Tenerife, y su alcalde, uno de los más afianzados en el sector del PSOE tinerfeño que lidera Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje. Ambos forman parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias junto a los alcaldes de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. El próximo 12 de noviembre opta a la Secretaría Insular del PSOE frente a otra candidata, la ex directora de Trabajo, Gloria Gutiérrez.