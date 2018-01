A juicio por suplantar la identidad de otra persona para contratar una línea de telefonía

Una mujer será juzgada el próximo 9 de marzo en Santa Cruz de Tenerife por usar el nombre y el DNI de otra persona para contratar una línea de telefonía. La empresa Orange efectuó el contrato por teléfono, sin cerciorarse de la verdadera identidad de la contratante y ahora exige una deuda de 334 euros a la denunciante.

En octubre de 2017 Carmen N.T recibió una llamada de Orange en la que le requirió el pago de la deuda. Extrañada, solicitó que le fuera remitido el contrato y las facturas por las que se le reclamaba esa cantidad, ya que las facturas llegaban al domicilio de la suplantadora, Vanesa A.E., que nunca las abonó.

La denunciada contrató no solo la línea para llamadas, sino que también obtuvo una línea de servicios de internet y televisión de pago, incluido un canal de deportes. La denunciante localizó a su suplantadora ya que en las facturas figuraba dónde residía y era el lugar en el que operaba la línea contratada.

“Me abrió la puerta una señora que me dijo que la linea la había contratado su pareja”, explicó Carmen a Tenerife Ahora. Después, esta denunciante acudió a una comisaría de Policía Nacional para interponer una denuncia.

Carmen no sabe cómo la denunciada pudo hacerse con sus datos básicos, teléfono y DNI, para contratar la línea, y tampoco se explica cómo Orange no verificó los datos, ya que su cuenta corriente no coincide con la que facilitó la suplantadora y sin embargo es a ella a quien le reclaman el pago de la deuda.

Tampoco se explica cómo la empresa de mensajería entregó un router en la vivienda de la denunciada sin verificar los datos de su DNI.

Además del resultado del juicio que se verá en el juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, la afectada ya ha anunciado que exigirá responsabilidades a la compañía de telefonía y a la de mensajería por negligencia, además de denunciar a la empresa de listado de impagados Asnef por mantener sus datos en ese fichero de morosos pese a haberles hecho llegar la denuncia por suplantación de identidad.