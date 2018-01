Los Pulitzer ya tienen competencia: llegan los Fake News Awards que otorga Trump

Donald Trump ha abierto este miércoles una nueva batalla contra los medios más críticos con él y su presidencia. El presidente estadounidense ha repartido los Fake News Awards, un premio a las mejores noticias falsas del 2017, como una especie de premios Pulitzer del "trumpismo".

"Y los ganadores de las noticias falsas son...", ha escrito el presidente en Twitter con un enlace en el que puede consultarse la lista de "premiados". Una lista que lidera el diario generalista The New York Times, seguido de la cadena ABC, la CNN, la revista Time y el diario The Washington Post.

And the FAKE NEWS winners are... https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

Hacía semanas que Trump había anunciado la creación de estos premios para ofender a la prensa y ha decidido publicar la lista de los diez "premiados" en la página web del Comité Nacional Republicano.

"2017 ha sido un año de implacable parcialidad, de coberturas mediáticas desleales e incluso de noticias completamente falsas. Los estudios han demostrado que más del 90% de la cobertura mediática sobre el presidente Trump es negativa", asegura el Comité del partido antes de presentar a los premiados.

El ganador indiscutible de estos Pulitzer del "trumpismo" ha sido el economista Paul Krugman con un artículo publicado en The New York Times titulado 'The economic fallout' ('Las consecuencias económicas'). Un artículo en el que se analizan las repercusiones económicas de la victoria del republicano.

La 'trama rusa' se cuela en segunda posición con una información de la cadena ABC, que después tuvo que retractarse, en la que se aseguraba que el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, iba a declarar ante la comisión de investigación que el presidente le ordenó que estableciera contactos con el gobierno ruso.

En tercer posición, Trump coloca la la CNN. La cadena estadounidense afirmó que Trump y su hijo, Donald Trump Jr., tuvieron acceso a diferentes documentos del Partido Demócrata durante las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. Según la CNN, ambos habrían tenido en su poder los documentos robados de Hilary Clinton y su partido, que el portal WikiLeaks filtró en plena campaña presidencial.

En total, CNN recibió cuatro de los diez "premios", seguido por The New York times con dos y el rotativo The Washington Post, las revistas Time y Newsweek y la cadena ABC con uno cada uno.

"Pese a la cobertura de algunos medios muy deshonestos y corruptos, ¡hay un montón de grandes periodistas que respeto y muchas BUENAS NOTICIAS para los estadounidenses de las que estar orgulloso!", ha apuntado el presidente en otro tuit después de recibir críticas de dos de sus senadores.

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

Los senadores, John McCain y Jeff Flake, han criticado estos Fake News Awards y han rechazado los constantes y rutinarios ataques del presidente a la prensa como "sin precedentes ni sentido".

Además de las críticas, varios expertos advirtieron a comienzos de este mes que el anuncio de esos "premios" podría violar normas federales de ética gubernamental, lo que pondría en apuros a aquellos funcionarios de la Casa Blanca que colaborasen con Trump en la preparación de la "ceremonia", aunque no al propio presidente.