Trump elogia el sistema sanitario de un país africano que no existe

Ante la ONU y frente a numerosos dirigentes africanos, Trump ha vuelto a meter la pata. En esta ocasión el máximo mandatario estadounidense ha actualizado por su cuenta el mapa de África para añadir un nuevo país inexistente: Nambia.

Trump, que ya una vez se inventó un atentado en Suecia, elogió el sistema sanitario de Nambia, país que confundió con Namibia. Durante el discurso, en el que mencionó -correctamente- territorios africanos como Guinea, Nigeria o Ghana, Trump habló sobre la respuesta del continente al virus del ébola. En ese contexto fue cuando el inquilino de la Casa Blanca dijo que "el sistema sanitario de Nambia es cada vez más autosuficiente".

Trump, at a lunch with African leaders, refers to the non-existent country of "Nambia." pic.twitter.com/N8megnC1Xi

Tras el error de Donald Trump, que levantó especulaciones sobre sí se refería a Namibia, a Gambia o Zambia, la Casa Blanca tuvo que lanzar un comunicado en su web en el que mostraban íntegro el discurso de Trump, zanjando así las dudas y certificando que se refería a Namibia.

No obstante, las críticas no tardaron en llegar, como la del guionista Benjamin Siemon , quien aprovechó la oportunidad para decirle a Trump que "Nambia, sin existir, tiene un mejor sistema sanitario que el que vamos a tener con los republicanos", en referencia a la intención de eliminar el Obamacare del presidente estadounidense.

Nambia doesn't exist and already has better health care than we're about to get from Republicans.