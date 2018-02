La derecha contra los supervivientes de Parkland: “Marionetas entrenadas contra Trump”

La ultraderecha no contaba con ellos, con los chavales. Los defensores de las armas no les vieron venir porque están demasiado acostumbrados a salir victoriosos en cada nuevo ciclo de matanza, seguida de indignación, seguida de indiferencia. A que todo siga igual. Pero los alumnos del instituto Marjory Stoneman Douglas, los supervivientes de la matanza de la semana pasada, no están dispuestos a resignarse. Dan entrevistas, se niegan a hacerse fotos con Trump y están preparando una gran manifestación en Washington. Por eso van a por ellos. Por eso los de siempre han puesto en marcha la teoría de la conspiración para difamar a chicos de 15 años que acaban de salvarse de milagro de la muerte.

Es el caso de David Hogg, de quien el panfleto ultraderechista The Gateway Pundit publica una foto con un titular en rojo que pone “DESCUBIERTO”. El portal, con más de tres millones de visitas al mes, “revela” que su padre trabajó en el FBI (lo que él mismo dijo en una entrevista) y que en realidad es “una marioneta” de la agencia y que “parece haber sido aleccionado para dar mensajes anti-Trump”. Llegan lo suficientemente bajo como para poner en duda de que sea uno de los supervivientes: “Eso es al menos lo que dicen los medios convencionales”.

No debe sorprender a nadie que el hijo de Trump le haya dado un ‘me gusta’ a estas “noticias”. Tampoco llama la atención ver en la tele a un excongresista republicano diciendo que es imposible que a los 17 años alguien monte una manifestación, pero que “hay grupos como el de Soros siempre dispuestos a encargarse”. O que otro medio de la derecha menosprecie las opiniones de los supervivientes porque en la adolescencia las partes “emocionales” del cerebro están más desarrolladas que las “racionales”. No hace falta extenderse sobre las decenas de vídeos con miles de visitas que dicen que los muertos eran actores, ni sobre los derechistas con más de 100.000 seguidores que se han inventado que el asesino era un inmigrante sin papeles. Nada de esto es nuevo, pasa después de cada matanza.

Cuando los niños caen muertos a decenas y te niegas a cambiar las leyes de armas, solo te queda decir que esas matanzas son mentira. Lo vimos después del tiroteo de Newtown, cuando Alex Jones, de Infowars, le dijo a sus dos millones de suscriptores que no había 20 niños muertos de menos de siete años: eran actores y réplicas, lo que quedaba confirmado porque sus padres “no parecían lo bastante tristes”. Puede parecer solo un terrible acto de crueldad, pero tuvo consecuencias muy reales. Las familias que habían perdido a sus hijos y habían tenido la desfachatez de exigir nuevas leyes de control de armas recibieron amenazas. Les llamaban “traidores” y les acusaban de formar parte de una conspiración del Gobierno.

Hay mucho idiota que se cree estas historietas, pero esos no son los peores. Al final, detrás de cada bulo repugnante está la primera persona que lo inventó. Ese al que le pareció que para mantener el derecho sagrado a llevar armas se puede humillar, calumniar e insultar a un niño que acaba de sobrevivir a una matanza o a la familia que le guarda luto. Ojalá tengan su merecido.