CAMINO DE SANTIAGO (Etapa 29): Portomarín – Melide

Lo normal es que los peregrinos que salgan de Portomarín hagan la parada del día en Palas de Rei, a 25 kilómetros de la salida. Pero si eres de los que vienen caminando desde el inicio del Camino Francés, un par de kilómetros más sólo te supondrán un par de horas y la verdad es que extender la jornada hasta Melide (lo que hace un total de 39 kilómetros que a estas alturas ya no es nada) te permite, por una parte, la posibilidad de hacer al día siguiente otra jornada larga hasta Pedrouzo y dejar para el final un paseo que te deja en Santiago antes del medio día (y así puedes asistir a la Misa del Peregrino en la Catedral). Y la otra recompensa es poder cenar el que dicen que es el mejor pulpo de Galicia.

La configuración de la etapa, con un terreno prácticamente llano, te permite hacer la ‘locura’ de acercarte a la barrera psicológica y física de los 40 kilómetros. Y si ves que no puedes no pasa nada. Puedes parar en Palas de Rei o en alguno de los albergues que proliferan a mitad de ruta. Nosotros un año hicimos noche en Ribadiso y fue uno de los mejores recuerdos del Camino que tenemos. La jornada de hoy también servirá para dejar atrás la provincia de Lugo y entrar en La Coruña, última de nuestro peregrinaje.

RUTÓMETRO

Km 0. Portomarín . Partimos desde la puerta de la Iglesia de San Juan de Portomarín y descendemos por la Rúa de Compostela hasta el cruce con la Avenida de Chantada. Giramos a la derecha y seguimos por esta vía hasta el cruce con la carretera LU-633. Entramos a un pequeño tramo que transcurre por el arcén de la vía, por lo que hay que andar con mucho cuidado aún más a primeras horas de la mañana, cuando suele haber nieblas. Seguimos por la carretera y pasado un cruce nos topamos con una fábrica gigantesca de ladrillos. Justo en frente parte un andadero que sigue, más o menos, en paralelo a la LU-633 con varios cruces de derecha a izquierda y tramos alternos de arcén y camino entre los pinos que nos conducen hasta Gonzar (Km 8), primera de las aldeas de la jornada. Desde aquí, el Camino prosigue por una pendiente que va ascendiendo hasta Castromaior con un último repecho de consideración (unos 600 metros).

Km 9,5. Castromaior. Este pequeño pueblo cuenta con un par de bares y, también, con un yacimiento arqueológico pre romano muy interesante: el Castro de Castromaior. Si vas sobrado de fuerzas o paras en Palas de Rei no está mal detenerse un rato a visitarlo. El Camino sigue buscando la LU-633 a la que cruza para instalarse en un andadero que por un buen tramo de 1,4 kilómetros corre junto al arcén derecho de la misma. El camino está muy próximo al asfalto, por lo que hay que ir con muchísimo cuidado. Otro cruce, esta vez hacia la izquierda, nos deja en el camino asfaltado que nos conduce hasta O Hospital do Alto da Cruz (km 11,9) en dónde hay que cruzar la carretera N-540. Algunas flechas amarillas, y no entendemos por qué, te animan a cruzar la Nacional justo en frente del arranque de la Comarcal 535. Y nos parece una locura. Es mejor hacer el pequeño rodeo y cruzar la vía a través del puente. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado en la rotonda que da acceso al puente, porque el badén es pronunciado y si llegas muy de mañana es probable que haya niebla. Nos acercamos hasta la C-535 y caminamos por el arcén izquierdo hasta Ventas del Nalón; son los primeros 1,1 kilómetros de un tramo largo de más de 10 por la misma carretera.

Peregrino en una pequeña aldea de la provincia de Lugo.

Km 13,2 Ventas del Nalón. Este pequeño pueblo inaugura un tramo típicamente gallego cuajado de pequeñas aldeas. Los primeros 600 metros sirven para coronar el Alto de Ligonde (722 metros sobre el nivel del mar), que separa las cuencas del Miño y el Ulla. Desde aquí iniciamos un ligero descenso que nos conduce a Previsa (km 15,3); Os Lameiros (km. 16), dónde se encuentra uno de los mejores cruceiros del camino y Ligonde (km. 16,5), pueblo de cierta importancia que tuvo hasta cementerio de peregrinos. El Camino, aquí, sigue descendiendo conectando el típico rosario de pequeñas aldeas conectadas por la C-535 ( Airexe -17,4-; Portos -19,4-; Lestedo -20-). Justo después de Lestedo, el Camino toma una preciosa corredoira cubierta de árboles que nos conduce en una ligera cuesta arriba hasta Os Valos (km. 20,9) y, ya otra vez por la C-535, A Brea.

Km. 22 A Brea. Al salir A Brea (apenas tres casas junto a la carretera) dejamos la C-535 y nos acercamos a la N-547 a través de un andadero situado junto al arcén izquierdo. Caminamos por este aburrido tramo por 1,2 kilómetros hasta un cruce a mano izquierda que desciende hasta un campo de fútbol que se encuentra justo en frente del Albergue Público de Palas de Rei. Seguimos por el mismo camino hasta que nos encontramos en las primeras calles de Palas de Rei.

Km. 25 Palas de Rey. Entramos a la localidad por la Rúa Cruceiro y giramos en Igrexa para, sin dejar esta calle, cruzar las avenidas de Ourense y Compostela. Aquí nos encontramos con la pequeña Travesía del Peregrino, que nos ahorra la amplia curva que la Avenida Compostela traza en el pueblo. Nos incorporamos a la avenida (que es la N-547 a su paso por Palas de Rei) y tomamos el desvío a la izquierda por la Rúa do Apostolo y volvemos a la N-547 por la Rúa Camino da Abajo. Seguimos por el arcén de la N-547 hasta cruzar el Río Roxán, momento en el que tomamos un desvío hacia la derecha que nos permite alejarnos un poco de la carretera hasta que volvemos a cruzarla. Un poco más adelante, junto a las obras de una autopista, el camino vuelve a ‘ruralizarse’.

Corredoira en los alrededores de Palas de Rei, en el Camino de Santiago.

Km. 28,4 San Xulián del Camino . A partir de aquí, el Camino se torna una auténtica maravilla. Seguimos por una pista asfaltada y pequeños tramos de corredoiras arboladas hasta Pontecampaña (km 29,5). En esta zona las manchas de bosque son impresionantes. Poco después pasamos Casanova (km 30,5), la última aldea de Lugo y llegamos a O Coto (km. 33,5), la primera población de La Coruña. El Camino, en este tramo, sigue por pequeñas pistas rurales que se acercan a la N-547 sin tocarla por muchos kilómetros. Así pasamos por Leboeiro (km 34,2) y Disicalbo, dónde volvemos al arcén de la Carretera nacional para pasar junto a un polígono industrial (con un tramo de 1,9 kilómetros) antes de tomar el desvío hacia San Xoan de Furelos (Km 38). Entramos en este pequeño pueblo después de cruzar el Río Furelos por el puente medieval. Atravesamos la población y seguimos por la Rúa Furelos hacia Melide por la Rúa Camino Vello de Santiago y la Avenida de Lugo.

Km 39. Melide. Fin de la Etapa

QUÉ VER

Los que opten por la etapa larga tendrán muy poco tiempo para pararse a ver algo más que lo que el Camino pone ante sus ojos. Ya te comentamos con anterioridad lo del Castro de Castromaior , uno de los mayores yacimientos de la Edad del Hierro de toda la Península Ibérica. También a pie de la ruta nos encontramos con el Crucero de Os Lameiros (del siglo XVII) uno de los mejores de los que se pueden encontrar en el trazado francés. Otro punto patrimonial de importancia es el pueblo de Leboeiro que nos sorprende con su peculiar Cabazo, un recipiente de madera, mimbre y paja que servía para guardar el maíz. Junto al Cabazo se encuentra la preciosa iglesia románica de Santa María.

Hórreo en el Camino de Santiago.

LOS ALBERGUES

Gonzar

Albergue Público de Gonzar . Direción: LU-633; 28 plazas.

Albergue Privado Casa García . Aldea de Gonzar, 3; Tel: (+34) 982 157 842 y (+34) 670 862 386; 28 plazas.

Castromaior

Albergue Privado Ortiz . Dirección: Aldea de Castromaior, 2; Tel: (+34) 982 099 416 y 625 668 991; E-mail: castmayior@hotmail.com e info@albergueortiz.com; 18 plazas.

Hospital da Cruz

Albergue Público de Hospital da Cruz. Dirección: LU-633; 32 plazas.

Ventas de Narón

Albergue Privado O Cruceiro . Dirección: Aldea de Ventas de Narón, 6; Tel: (+34) 658 064 917; 26 plazas.

Albergue Privado Casa Molar . Dirección: Aldea de Ventas de Narón, 4; Tel: (+34) 696 794 507; E-mail: casamolar_ventas@yahoo.es; 28 plazas.

Ligonde

Albergue Público Escuela de Ligonde . Aldea de Ligonde sn –a la salida del pueblo-; Tel: (+34) 679 816 061; 20 plazas.

Albergue Privado Fuente del Peregrino . Dirección: Aldea de Ligonde, 4; Tel: (+34) 687 550 527; E-mail: lafuentedelperegrino@agape.org ; 20 plazas.

Airexe

Albergue Público de Airexe. Dirección: Aldea de Airexe, 17; 20 plazas.

Albergue Privado de Airexe . Dirección: Aldea de Eirexe, 14; Teléfono de contacto: (+34) 982 153 475 y (+34) 650 965 873; E-mail: pensioneirexe@yahoo.es; 14 plazas.

Portos-Lestedo

Albergue Privado A Calzada . Dirección: C-535 entre Portos y Lestedo. Tel: (+34) 982 183 744; 20 plazas.

Cabazo e Iglesia de Santa María de Leboeiro, en el Camino de Santiago.

Palas de Rei

Albergue Público de Palas de Rei . Dirección: Carretera de Compostela, 19; 60 plazas.

Albergue Público Os Chacotes . Dirección: C/ As Lagartas, sn; 112 plazas.

Albergue Privado Zendoira . Dirección: C/ Amado Losada, 10; Tel: (+34) 608 490 075; E-mail: info@zendoira.com; 62 plazas.

Albergue Privado A casina di Marcelo . Dirección: C/ Aldea de Abaixo, sn; Tel: (+34) 640 723 903; E-mail: albergueacasina@gmail.com; 17 plazas.

Albergue Privado Castro . Dirección: Avenida de Ourense, 24; Tel: (+34) 982 658 418 y (+34) 668 748 492; E-mail: alberguecastro@yahoo.es; 56 plazas.

Albergue Privado Mesón de Benito . Dirección: Rúa da Paz, sn; Tel: (+34) 982 103 286, (+34) 636 834 065 y (+34) 667 232 184; E-mail: alberguemesondebenito@gmail.com e info@alberguemesondebenito.com ; 78 plazas.

Albergue Privado Buen Camino : Dirección: Rúa do Peregrino, 3; Tel: (+34) 982 380 233 y (+34) 639 882 229; E-mail: alberguebuencamino@yahoo.es ; 48 plazas.

Albergue Privado Outerio . Dirección: Plaza de Galicia, 25; Tel: (+34) 982 380 242 y (+34) 630 134 357; E-mail: info@albergueouteiro.com; 50 plazas.

Albergue Privado San Marcos . Dirección: Travesía de la Iglesia, sn; Tel: (+34) 982 380 711 y (+34) 606 726 356; E-mail: info@alberguesanmarcos.es; 71 plazas.

San Xulián do Camino

Albergue Privado San Xulián do Camino . Dirección: Aldea de San Xulián do Camiño, sn; Tel: (+34) 982 374 117 y (+34) 676 596 975; E-mail: medeagomez@yahoo.es; 18 plazas.

Pontecampaña

Albergue Privado Casa Domingo . Dirección: Aldea de Pontecampaña, sn; Tel: (+34) 982 163 226 y (+34) 630 728 864; E-mail: info@alberguecasadomingo.com ; 18 plazas.

Casanova

Albergue Público Casanova-Mato . Dirección: Aldea de Casanova, sn; 20 plazas.

Peregrinos en el Puente de Furelos, en Melide.

Melide

Albergue Público de Melide. Dirección: Rúa de San Antonio, 25; 156 plazas.

Albergue Privado Melide . Dirección: Avenida de Lugo, 92; Tel: (+34) 981 507 491 y (+34) 640 046 428; E-mail: alberguemelide@hotmail.com; 42 plazas.

Albergue Privado Montoto . Dirección: Rúa Codeseira, 31; Tel: (+34) 981 507 337 y (+34) 646 941 887; E-mail: alberguemontoto@gmail.com; 42 plazas.

Albergue Privado Alfonso II El Casto . Dirección: Avenida Toques y Friol, 52; Tel: (+34) 981 506 454 y (+34) 608 604 850; E-mail: info@alberguealfonsoelcasto.com ; 34 plazas.

Albergue Privado San Antón . Dirección: C/ San Antón, 6; Tel: (+34) 981 506 427 y (+34) 698 153 672; E-mail: alberguesananton@gmail.com; 36 plazas.

Albergue Privado Vilela . Dirección: Rúa San Antonio, 2; Tel: (+34) 616 011 375; E-mail: alberguevilela@gmail.com; 28 plazas.

Albergue Privado Arraigos . Dirección: C/ Cantón de San Roque, 9; Tel: (+34) 646 343 370; E-mail: alberguearraigos@gmail.com; 20 plazas.

Albergue Privado Pereiro . Dirección: C/ Progreso, 43; Tel: (+34) 981 506 314; E-mail: alberguepereiro@gmail.com y info@alberguepereiro.com; 45 plazas.

Albergue Privado O Cruceiro . Dirección: Ronda de A Coruña, 2; Tel: (+34) 616 764 896; E-mail: albergueocruceiro@yahoo.es e info@albergueocruceiro.es; 72 plazas.

Albergue Privado O Apalpador . Dirección: Rúa San Antonio, 23; Tel: (+34) 981 506 266 y (+34) 679 837 969; Email: cochemelide@hotmail.com e info@albergueoapalpador.com ; 30 plazas.