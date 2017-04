El delicioso mapa madrileño del chocolate con churros

Madrid y chocolate con churros. Ese binomio funciona bien. Mucho. Comer unos churros con chocolate es uno de los puntos de cualquier visita a la capital de España que se precie. Como meterse un bocata de calamares entre pecho y espalda o ver La Cibeles… Un clásico, vamos. Una especie de ritual que se convierte en rutina obligada cada vez que los pasos, o las escalas, nos llevan a la capital de España. Y entonces surge la pregunta; ¿Dónde se puede encontrar el mejor chocolate con churros de Madrid? Hay cientos de lugares. Pero hay algunos lugares que, además de tener un género de Primera División son, en sí mismos, toda una institución en el asunto este de los churros, que en Madrid son una cosa muy seria… Y riquísima. Estas son, a nuestro parecer, algunas de las mejores churrerías de Madrid.

1 San Ginés, el peso de lo clásico.- Sin duda alguna, la mejor opción para compatibilizar churros de primerísima calidad y turismo es la celebérrima y tradicional Chocolatería San Ginés (Dirección: Pasadizo de San Ginés, 5; Tel: (+34) 91 365 65 46; E-mail: reservas@chocolateriasangines.com ), un clásico que sirve uno de los mejores chocolates con churros de la capital desde 1894 . Lugar emblemático y de resonancias literarias. En San Ginés, además de presumir por la calidad de sus churros y su excelente chocolate, exhiben una nómina de clientes que llega hasta personalidades de la talla de Benito Pérez Galdós o Valle Inclán que incluyó al local en su obra teatral Luces de Bohemia .

2 Chocolate de fama nacional en Chocolates Valor (Dirección: Postigo de San Martín, 7; Tel: (+34) 91 522 92 88; E-mail: chocolaterias@valor.es) son una marca de referencia en España. La familia López hace chocolate desde mediados del siglo XIX. Primero como una pequeña firma familiar y, poco después, con formato de gran empresa. Pero también cuentan con un buen número de chocolaterías entre las que destaca la de la calle Postigo, a medio camino entre Callao y la Puerta del Sol. Más allá de tener buenos churros y porras, lo que destaca de valor es su selección de chocolates gourmet. Una auténtica pasada.

3 Siglo XIX, de local tradicional a exitosa franquicia.- Empezaron en el castizo barrio de Chamberí, pero tras varias generaciones de maestros churreros, la que dicen que sirve las porras más grandes y sabrosas de toda la capital ya han abierto otras dos churrerías en Madrid y tres más en el extrarradio madrileño (Leganés, Barajas y San Sebastián de Los Reyes). La Churrería Siglo XIX (Dirección: Calle Santa Engracia, 41; Tel: (+34) 91 747 70 29; E-mail: info@churreriasigloxix.com) es otra muy buena opción si paseamos al norte del centro histórico de la capital. Otras franquicias en la ciudad son las de la Avenida de la Albufera 270 –Vallecas- y Calle Ariel 7 -Planetario-.

4 Casa Manolo, churros dignos de un ministro.- Casa Manolo (Dirección: Calle Jovellanos, 7; Tel: (+34) 91 521 45 16) es famoso por servir las mejores croquetas de Madrid y por tener la barra más política de la capital (se encuentra junto al Congreso de los Diputados), pero en Casa Manolo también sirven de los mejores churros de la ciudad. Churros redonditos y crujientes que sirven para amenizar las mañanas y las tardes de sus señorías y que también son una buena opción para desayunar en pleno centro y compartir barra con los políticos. Nosotros fuimos la primera vez por las croquetas, pero después quedamos enganchados por los churros.

5 La Antigua Churrería, otro ejemplo de éxito.- Como ha sucedido con otras churrerías emblemáticas de la capital de España, La Antigua Churrería (Dirección: Bravo Murillo, 190; Tel: 9(+34) 1 598 89 57) pasó de su primer emplazamiento en el castizo Puente de Ventas al barrio de Tetuán, dónde se encuentra su local emblemático. Pero al igual que sucede con otras casas de la capital, esta familia de churreros tradicionales (llevan en el negocio desde 1913) ha sabido abrir otras cafeterías en la propia Madrid y las localidades de los alrededores. El otro local situado en plena capital se encuentra en el número 32 de la calle Conde de Peñalver. Churros de primerísima calidad hechos como Dios manda y chocolate a la altura.

6 Chocolat Madrid, un recién llegado de altura.- Dicen que tienen una de las mejores ofertas de productos orgánicos y sanísimos de la capital, pero te confesamos que nosotros fuimos a tiro hecho a por los churros con chocolate y que lo dietético ni lo olimos. Están en el castizo y céntrico Barrio de Las Letras (Dirección: C/ Santa María, 30; Tel: (+34) 91 429 45 65) y se han ganado justa fama por su exquisito chocolate tradicional que elaboran ellos mismos cada día y que, según dicen, tiene un altísimo nivel de pureza y baja cantidad de azúcar. Los churros mucho más que correctos, por lo que el binomio es de altura. Otro plus añadido es que abren a las 7.30 horas. Brutales!!!

7 La Andaluza, bien de barrio.- Otra propuesta interesante en el Barrio de Tetuán es La Andaluza (Dirección: C/ Hernani, 10; Tel: (+34) 553 76 12) un local pequeñito que ofrece, también, chocolate con churros de primerísima calidad y que es toda una institución entre los habitantes del barrio. Nosotros fuimos al reclamo de un artículo publicado por la magnífica página gastronómica Brunchear aprovechando que estábamos cerca y fue muy buena experiencia.

8 Innovación en Rocamar, la churrería más atrevida de Chamberí.- Los ‘chamberosquis’, una especie de churro recto y de un grosor más grande que el tradicional, y las ‘porras rechupetes’, que no es otra cosa que una tradicional porra abierta por la mitad azucarada y regada de licor, son las dos grandes aportaciones de Rocamar (Dirección: Santa Engracia 29; Tel: (+34) 91 594 13 75) un local con solera del barrio de Chamberí en el que también se pueden comer los churros con chocolate de toda la vida. Una verdadera delicia, sí señor.

9 Chocolate de diseño en el precioso Café Lyon . El Café Lyón (Dirección: C/ Colombia, 14; Tel: (+34) 91 458 56 17) no sólo es bonito, y de verdad, sino que se come muy buenos churros y aún mejor chocolate. En este sentido, los del Lyon, que es uno de los cafés tradicionales con más fama de la zona de Chamartín (a dos pasos de la Estación de Colombia), han sabido innovar incorporando sabores al chocolate que merecen la opena una visita a la zona norte de la capital española.

10 La mejor masa en La Cocktelera . Los churreros y churreras más fanáticos de Madrid (y conocemos alguno que nos puso en la pista de este local) dicen que esta cafetería frecuentada por los locales de la zona ha sabido dar con la fórmula mágica de la masa ideal. Y la verdad es que merece la pena ir hasta Ciudad Lineal (justo en frente de la estación de metro del mismo nombre) a probar uno de los mejores churros de Madrid. La Cocktelera (Dirección: C/ Alcalá 420; Tel: (+34) 91 742 73 33) es el típico lugar en el que se juntan los madrugadores con los trasnochadores ya que sirven desde las seis de la mañana. Los churros y porras son de diez.