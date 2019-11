Elena (nombre ficticio)

21 años, Madrid, estudiante

Su relación duró 4 años. En un comienzo recuerda, era de ensueño. Sin embargo, a raíz de quedarse embarazada y abortar, todo fue cambiando. “Primero empezó con la ropa. En la playa, no podía ponerme una parte inferior que no tapase lo que él consideraba suficiente y mucho menos podía hacer topless; mi pecho era solo suyo y nadie más tenía por qué verlo, me decía. Si alguien me miraba, se enfadaba conmigo. Cuando salíamos de fiesta no podía pintarme los labios de rojo porque ‘parecía una puta’. No tenía derecho a ponerme escotes, faldas cortas o ropa sin sujetador porque ‘iba provocando’. Si hablaba de ir a cenar con mis amigas, me decía que mejor me quedase con él, todo por tenerme controlada. Desapareció mi vida fuera de la que tenía con él.

Luego ya derivó a querer saber con quién hablaba, sobre todo si eran amigos chicos.” “Después de tanto tiempo me he dado cuenta que desde el inicio de nuestra relación existió control y posesión, pero cuando estás dentro no lo ves, o no quieres hacerlo. Él llegó a normalizarlo y consecuentemente, yo también.” “Irme fuera de España me ha ayudado a ver que hay cosas maravillosas fuera de una relación en la que solo hay sufrimiento. Y hoy por hoy sin él, soy la mejor versión de mi misma. Todas merecemos ser felices.”