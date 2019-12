Diccionario clima

Precio del carbono

Es el precio que se tiene que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida. La idea es que el que contamine pague y, además, que el precio no compense al emisor: que sea más rentable transformarse y no lanzar ese gas. Sin embargo, el nivel de precio del carbono varía mucho dependiendo del mercado. Precisamente, una de las grandes críticas al mercado europeo de derechos de emisión era que no fijaba un suelo para el precio del carbono. Así, la tonelada de CO2 equivalente ha llegado a estar en tan solo cuatro euros. Ahora, tras la reforma del ETS acordada a finales de 2017, el precio ha conseguido elevarse a los 25 euros por tonelada de CO2 equivalente en 2018, la cantidad mínima aconsejada por los expertos para desincentivar las emisiones.