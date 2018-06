¿Feminicidio o no?: el tabú de "no llamar las cosas por su nombre"

¿Nos andamos por las ramas cuando hablamos de los asesinatos de mujeres? Este martes, como parte de los Cursos de Verano 2018 de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Patricia Laurenzo Copello, Feminista y Catedrática de Derecho penal de la Universidad de Málaga, abordó en su ponencia el tema del Feminicidio desde el punto de vista latinoamericano y trasladándolo a España. "En España todavía seguimos con el eufemismo, pues en lugar de reconocer, por ejemplo, el término 'feminicidio', se utiliza 'víctimas mortales de violencia de género'. Además, si se va a utilizar 'feminicidio' solo se hace, en muchas ocasiones, en el ámbito de la pareja", explicó Laurenzo en el inicio de su ponencia.

"A las mujeres las están matando"

Esta ponencia, parte de los cursos sobre la lucha contra violencia de género, reveló la importancia de que en España no sea un tabú y se "llamen a las cosas por su nombre" en este caso, a los asesinatos de mujeres. "Me preocupa cuando se habla sobre 'muertes de mujeres a manos de su pareja' porque se está ocultando el origen delictivo del suceso, porque las mujeres no se mueren, a las mujeres las están matando", dijo indignada Laurenzo sobre la importancia de dejar de minimizar lo que está sucediendo.

"Esto es una de las enseñanzas que nos deja Latinoamérica, la de visibilizar la violencia contra las mujeres", expresó Laurenzo. De igual forma añadió que "tal como hacen en Latinoamérica debemos dejar de limitar el feminicidio a la violencia de la pareja, pues esto puede suceder en otros ámbitos y en España lamentablemente se sigue limitando a este tipo de situaciones".

Por otra parte, también explicó que hay algo que indudablemente separa a España de Latinoamerica en un sentido positivo y es "la pasividad por parte de las autoridades". Según aborda Laurenzo, en los países latinoamericanos "las autoridades no escuchan a familiares y víctimas, no se le da la importancia que se debería. Sin embargo, en España es diferente".

Por último, Laurenzo expresó su esperanza de que las cosas cambien ya que se está empezando a usar el concepto del "feminicidio" y en esta ocasión en el Proyecto de Ley Andaluza. Sin embargo, según aborda más adelante, "todavía falta mucho por hacer como mejorar las medidas para llegar a mujeres en riesgo que permanecen invisibilizadas y crear unidades de apoyo en ámbito local". Y concluyó su ponencia repitiendo lo que dijo en varias ocasiones: que "el feminismo es revolucionario o no es feminismo y debe haber una posición de resistencia ante el sistema".

Durante las próximas semanas se están llevando a cabo en la UNIA (en su sede de la Cartuja de Sevilla) su ya tradicional programación de cursos de verano. Estos cursos se "conciben como un conjunto de actividades formativas y culturales que favorecen el encuentro y la convivencia entre ponentes de reconocido prestigio, tanto en el mundo académico como profesional, y personas interesadas en la reflexión, el debate y la mejora de sus conocimientos y capacidades". No son solo para estudiantes, sino que están abiertos para toda la ciudadanía y tendrán continuidad en las sedes de Huelva, Baeza y Málaga.