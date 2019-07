Alfredo Relaño, ex director del diario As: "El periódico en papel terminará siendo testimonial"

En la agenda de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía ha entrado este año un curso que ha analizado distintas claves del periodismo bajo la óptica de profesionales de distintos ámbitos, una cita dirigida por Alfredo Relaño, que ha sido hasta hace poco director del periódico As y encargado de abrir el encuentro.

En la apertura, dio a conocer lo que él entiende que son la base de los principios del periodismo deportivo, los que han marcado todo su discurrir: respeto por el deporte y sus valores, apoyo en las sucesivas tecnologías que han ido apareciendo, (la fotografía, la radio, la televisión, el mundo ‘on line’).

"Somos un poco evangelizadores del deporte, y tenemos que distanciarnos de la política, de los caprichos, de la vida personal de los deportistas…", explica a eldiario.es/andalucia, analizando el presente y futuro de la prensa deportiva, igual que la general, en España, que pasa por el ineludible debate de cuánto aguantará el periódico en papel en el quiosco.

"Terminará siendo testimonial"

Este veterano periodista parecer tener claro que "el papel terminará siendo, o seguirá siendo quizás, una cosa testimonial. Es verdad que aún da dinero, pero hay algunos ejemplos a tener en cuenta. Cuando llegué a As vendía 90.000 ejemplares, y en el mejor momento llegamos a vender 230.000. Ahora estamos por debajo de 100.000".

"El periódico en papel es como un señor de 87 años que cada día está peor, y la única duda es cuándo morirá", sentencia, admitiendo que "la prensa deportiva va un poco mejor que la prensa generalista", y con algunas estrategias que se podrían aplicar, como "tener menos páginas o menos corresponsables, que esa fuerza la dediquemos a la edición online".

Como ejemplo, cita que "en su día ya me encontré hace tiempo que ABC no llega a Melilla, el diario tradicional de la gente de derechas, de gente de edad, en una ciudad de militares jubilados en muchos casos, porque vender algunos ejemplares que hay que montar en un avión es un coste que quizás es mejor concentrar en una capital de provincia".

Por eso, el curso que ha dirigido en La Rábida ha contado con un variopinto grupo de docentes, entre los que han estado, Dani Garrido, el director de Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, en antena desde 1952, o Felipe del Campo, presentador estrella de Gol TV, "siempre con charlas enfocadas al futuro".

Y es que, por encima del pesimismo por el futuro, "el periodismo ha provocado nuevos oficios, como el SEO, y los encargados de las redes sociales, porque este nuevo mundo provoca nuevas posibilidades a los periodistas que antes no existían", cita, lamentando que "sospecho de que en las universidades no les cuentan eso".

Nuevas medidas

Por encima de pensar que la desaparición del papel puede afectar al periodismo, aboga por poner en marcha medidas como las aplicadas en As, "donde montamos ediciones digitales en toda Sudamérica, y ahora en habla árabe, de modo que cuando se abre as.com en Colombia salen cosas distintas a lo que se ve en España". "A mí antes me podían leer hasta Lugo o hasta Huelva, pero ahora ya no hay límites", concluye.

La cita de la UNIA ha contado con dos sesiones a cargo de Julio Maldonado (‘Maldini’ para los amigos) y Alexis Martín ('Mister Chip') en los que coincide la singularidad de que han conseguido convertirse en hombres-medio, ya que por encima de sus colaboraciones han podido crear sus propios canales, con seguimiento de miles de personas, moderados por el periodista onubense Fernando Merchán.