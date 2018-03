“Siria, la palabra del exilio”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Fundación IKEA ponen en marcha, por segundo año consecutivo, la iniciativa solidaria “El poder de la luz” para instalar iluminación sostenible en campos de refugiados, mejorando así la calidad de vida de los mismos.

Gracias a esta acción solidaria, en 2014 se recaudaron 500.000 euros -solo en España-, se ha suministrado luz y energía sostenible a más de 350.000 niños y sus familias en los campos de refugiados de Etiopía, Chad, Bangladesh y Jordania, proporcionándoles farolas solares, lámparas solares y otros sistemas de energía renovable, como cocinas de bajo consumo. La campaña también ha servido para formar a algunos refugiados en teoría e instalación de energía solar y ha ayudado a mejorar la calidad de la educación primaria. La campaña ha mejorado notablemente la seguridad en los campos además de alargar la vida de las personas que viven en ellos, pues sin luz se terminaba tras la puesta de sol.

"El acceso a la luz y la electricidad es relevante e importante para la vida de los refugiados en la misma forma que lo es para cualquiera. Si no tuviéramos acceso a la luz artificial, nuestras vidas se verían seriamente afectadas y muchas de las actividades que damos por sentadas no serían posibles", explica Samuel Perkins, experto en energía de ACNUR. "Esta es la situación a la que se enfrenta la mayoría de los refugiados en todo el mundo actualmente. Un suficiente nivel de iluminación puede mejorar la sensación de seguridad y protección, a la vez que mejora las oportunidades de negocios y la educación después del anochecer" añade Perkins. Para Paul Mccallion, experto también de ACNUR en energía, "la utilidad de la luz y la electricidad es brutal; las noches son largas y la luz ofrece a las personas una libertad y unas oportunidades de las que no disponen cuando se pone el sol".