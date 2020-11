Ábalos: No hay acuerdo con Bildu, decide no obstruir el debate de los PGE

Madrid, 16 nov (EFE).- El ministro de transporte y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado esta noche que no hay un acuerdo con Bildu, sino que la formación abertzale ha decidido "no obstruir el debate de los Presupuestos Generales del Estado".

Así lo ha manifestado en el programa de TVE, "La Noche en 24 horas", en la que ha opinado que "la derecha", al poner el acento en la no oposición de Bildu al debate de los PGE, "busca excusas y un elemento para distraer la atención de lo importante e insistir en una idea catastrofista".

"La semana pasada 198 diputados dijeron no a la obstrucción para el debate de los PGE; pero hay quien prefiere que hablemos de cinco de los 198. La idea es deslegitimar un éxito parlamentario importante, que viene como consecuencia de otro éxito como es la derrota de la moción de Vox y de la aprobación del decreto del Estado de Alarma por seis meses", destacó Ábalos.

Preguntado por las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre la integración de Bildu en la dirección del Estado, aseguró que él no está en esa posición y "ellos -Bildu- creo que tampoco, porque son independentistas", aunque les interesa la realidad de los PGE.

Respecto a las críticas de algunos dirigentes socialistas sobre este apoyo de Bildu, Ábalos comentó que el secretario general, Pedro Sánchez, ha llamado a estos dirigentes a la responsabilidad y a estar a la altura de las circunstancias para no dar argumentos a la derecha.

"Una derecha -dijo Ábalos- desesperada, que no quiere asumir una realidad, que es que ya no gobierna". "No hay que tirar los muertos a nadie", continuó el dirigente socialista en referencia a declaraciones del líder del PP, Pablo Casado,"que tiene que estar muy desesperado para acudir a ese relato".

A su juicio, "el PP no quiere asumir su papel de alternativa y hace un papel obstruccionista".

Respecto al plan de la Unión Europea para la reconstrucción de Europa al que se han opuesto los gobiernos de Hungría y Polonia, comentó que "es el plan más ambicioso que ha hecho la UE y eso hay que salvarlo. Pueden enturbiar (Polonia y Hungría) la situación, pero encontraremos mecanismos para que no sea un óbice para el plan".

Cuestionado sobre las fusiones en la banca, señaló que "es inevitable y hay que encauzarlo de la mejor manera posible y tenemos que estar muy pendientes de los costes personas que puede tener para los trabajadores".

Respecto al conflicto del Sahara recordó la responsabilidad histórica de España en este asunto y se mostró partidario de una negociación para llegar a la paz.