Ábalos pide al PP que "deje de ser un partido antisistema" y renueve el CGPJ

Castellón, 18 feb (EFE).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este jueves al PP que "deje de ser un partido antisistema" y "actúe como un partido de gobierno y responsabilidad de Estado y colabore" en asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ábalos dice que el PSOE no necesita malabares electoralistas en la ley Zerolo

Saber más

Ábalos, quien ha hecho estas declaraciones en Morella (Castellón), ha sido preguntado por la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, para tratar temas como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha dicho que espera que resulte fructífera.

Desde el Gobierno "no se pierde la esperanza de la participación del partido de la oposición, que no solo es el partido de la oposición sino que pretende ser alternativa de gobierno", ha señalado el ministro.

A su juicio "esa es la parte que todavía no acaba de asumir el PP, que si quiere volver a gobernar tiene que actuar como un partido de gobierno", que "colaboran en lo fundamental, en lo que es la estructura del Estado".

Por tanto, ha agregado, el Consejo General del Poder Judicial "tiene que adaptarse a esta realidad y no a la del año 2011 con Mariano Rajoy de presidente" porque "no tiene nada que ver", y por tanto "no se acaba de entender que nadie siga ejerciendo más allá del plazo constitucional que le corresponde".

Según Ábalos, "todo esto sí que es una anomalía que se hace definitiva porque el PP no quiere cumplir con su papel constitucional y su papel político de alternativa de Gobierno".

De este modo, "como nos parece tan absurda y tan fuera de sentido esta actitud -ha dicho-, siempre cabe la esperanza de la racionalidad y la colaboración, como ha sido así siempre en este tema", ha añadido el también secretario de Organización del PSOE.

"Pero es evidente que tampoco nos vamos a someter exclusivamente a la decisión caprichosa o del momento del PP en función de su situación", ha afirmado Ábalos, quien ha asegurado que este apoyo "va a ser también un indicador de la reflexión que el PP haya podido hacer tras las elecciones (catalanas), más allá de operaciones inmobiliarias" como su cambio de sede.

"También hay que tener una reflexión política de lo que supone ir a remolque de la ultraderecha", según el ministro, quien ha añadido: "Si uno actúa como la ultraderecha, no deja de ser un intento o una impostura que al final la gente no le concede crédito y acaba votando al original".

En su opinión, el PP "debe hacer una reflexión y no debe ser un partido antisistema sino con responsabilidad de Estado, lo que les debería llevar a tomar esta decisión que tanto tiempo estamos esperando".