Ábalos: "Quien se queda sola es la derecha" ante los indultos del "procés"

L'Alcora (Castellón), 27 may (EFE).- El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cree que el Gobierno "no está solo" ante los posibles indultos del "procés" sino que "quien se queda sola es la derecha una vez más" ante un problema político fruto de "la cobardía, la no asunción de responsabilidades y del mirar para otro lado del anterior Gobierno del PP".

El también secretario de Organización del PSOE ha hecho estas declaraciones en L'Alcora (Castellón), donde preguntado por los posibles indultos de los políticos del "procés" tras el informe del Tribunal Supremo, por la postura de la oposición y sobre si el Ejecutivo está "solo" ante esta situación, ha señalado que el Gobierno "no queda solo", sino que "en todo caso quien se queda sola es la derecha, una vez más".

El ministro ha señalado que se está aún en el proceso que corresponde "legalmente" y por lo tanto, ha agregado, "hay una solicitud de indultos que se está tramitando y ahora conocemos el informe del Supremo".

"El Ministerio de Justicia tiene que estudiar cada uno de estos informes -ha añadido-, porque se trata de indultos personales, y elevará la propuesta que considere, como tantas otras que tienen que ver con los indultos al Consejo de Ministros".

El Gobierno, ha señalado, "tiene que tener en consideración estos informes, pero no condicionan la potestad del propio Ejecutivo".

A su juicio, "la derecha nos tiene acostumbrados a que no haya pedagogía de la acción política, sino, muy al contrario, que todo sea enrarecido" y en lugar de informar a la ciudadanía "confunden, tensionan y desinforman".

Este "problema político, porque no es judicial", se afronta según Ábalos tras "haber puesto en marcha los instrumentos del Estado de Derecho como se pusieron, con la aplicación del artículo 155 y la depuración de responsabilidades frente a los tribunales con condenas y cumplimiento de ellas".

Se ha preguntado "dónde estuvo la derecha cuando gobernaron" y ha sugerido que estuvieron en "la indolencia, en dejar que el independentismo creciera por dar la espalda a un problema que nunca supieron acometer y o no hicieron nada o cedieron la responsabilidad al poder judicial".

Ahora, ha señalado el ministro, "llega el momento de encarar problemas que tenemos con audacia y valor" porque "la cobardía, el no asumir responsabilidades, el mirar para otro lado, el no tener visión larga del futuro es lo que hizo el anterior Gobierno del PP y es lo que produjo la actual situación en la que hoy nos toca encarar y gestionar a este Gobierno".

Preguntado por las "voces en contra como las de Felipe González", el político valenciano ha dicho que "hace falta explicar las cosas", pero, sobre todo, "ponerse en el lugar de quien tiene que tomar una decisión", porque para quien no tiene que tomarla "todo es opinable, porque no hay relevancia de sus actos", y su visión se limita a la de "observadores".

El ministro ha señalado que podría decir que en otros tiempos "se tomaron decisiones que fueron muy inoportunas" pero "se produjeron".

Preguntado por el delito de sedición, ha dicho que "será el Ministerio de Justicia quien elevará una propuesta, la razonará y la motivará".

"Le pido a la oposición que asuma que el Gobierno que hay es el que salió de las urnas y entienda que hay potestades que tenemos el derecho de ejercer, porque no somos menos que ellos cuando gobernaron", ha señalado Ábalos, quien ha añadido: "Tenemos además una responsabilidad que ellos no fueron capaces de encarar".

Y ha pedido "coherencia y empatía" a la hora de "entender que era de utilidad general, por el bien de España, por ejemplo el hecho de indultar al señor Tejero", que entró el 23F "pistola en mano en el Congreso de los Diputados".