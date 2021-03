El actor mexicano Alfonso Dosal reflexiona sobre la paternidad en "Sin hijos"

México, 23 mar (EFE).- El actor mexicano Alfonso Dosal es un padre "muy mentiroso" en la primera ficción del director Roberto Fiesco, "Sin hijos", una comedia "atípica" que propone una mirada más abierta a la maternidad, la paternidad y a las relaciones de pareja.

"Está bien poder hablar con las exparejas, también está bien ver en la pantalla a una mujer que no quiere tener hijos y que no es juzgada por ello, y está bien no querer ser padre tampoco", dice Dosal esta martes en entrevista para Efe.

La ficción, que ya está en la plataforma de Netflix, presenta la historia de Fidel (Dosal), un padre amoroso y orgulloso de su hija Ary, que lleva cuatro años soltero sin poder tener una relación con alguna mujer por darle prioridad en su vida a su faceta como padre.

Esta situación cambiará radicalmente cuando Marina (Regina Blandón), una mujer de la que Fidel siempre ha estado enamorado, regresa a la ciudad y en su reencuentro decide ocultarle que es padre, puesto que ella no soporta a los niños.

"Fidel miente una vez y está condenado a seguir mintiendo a lo largo de la película, ese es su error. Cuando se detiene y deja de mentir, entonces se le cae todo", dice Dosal.

A lo largo de la historia se observa a Fidel intentando encubrir la mentira junto con su propia hija pero en el camino se dará cuenta de lo caro que puede resultar engañar a alguien con un tema tan delicado.

Dosal es padre de dos hijos y, como su personaje, ha sido parte fundamental en la educación de ellos, "trabajamos juntos mi esposa y yo en ello", indica.

"A diferencia de Fidel, yo no soy mentiroso, pero comparto el tema del amor por su hija", asegura el actor de 36 años.

El actor de la serie "Narcos: México" confiesa que uno de sus sueños profesionales era trabajar con la productora Mil Nubes Cine, responsables de películas como "Las razones del corazón", de Arturo Ripstein, o el documental "Signos de vida y Rebeldía", de Julián Hernández. Sin embargo, nunca se imaginó que su participación sería con una comedia.

"Me sorprendió el género porque yo no sabía que hicieran eso, y dije: vamos a entrarle a este experimento y lo ves y la fotografía es especial, es diferente a la comedia que normalmente hacemos en México. El equipo el sonido es distinto, es una película que a nivel técnico tiene muchos aciertos, es íntima y con un equipo de soporte alucinante", menciona.

Ese elenco que menciona Dosal, lo conforman Hugo Catalán, Giovanna Zacarías e incluso la cineasta Kenya Márquez.

La película fue grabada en noviembre del 2019, meses antes de que Dosal comenzara a grabar la tercera temporada de "Narcos: México", donde interpreta a Benjamín Arellano Félix.

Es está la razón por la que la caracterización del personaje de Fidel fue tan "extraña" y particular, pues era imposible modificar algún elemento físico del actor para no perder el papel en la serie de Netflix.

"Era muy importante para 'Narcos' el cuerpo y el pelo de mi personaje, entonces Fidel tiene un peinado rarísimo y ese cuerpo", dice entre risas Dosal quien agradece que la producción de Fiesco se adaptara a estas circunstancias.

Alfonso también asegura que la producción de "Narcos:México" aún se sigue llevando a cabo con "cuentagotas" debido a la pandemia.

BUSCA ALTERNATIVAS EN PANDEMIA

Dosal confiesa que la pandemia ha afectado fuertemente a su familia con respecto a los ingresos que percibe como actor.

Por ahora, todavía tiene algunos proyectos a las puertas, como el estreno de una película argentina, y espera luz verde para comenzar las grabaciones de "Huesera", la ópera prima de Michelle Garza.

Sin embargo, el actor ha encontrado nuevas formas de reinventarse económicamente, como el proyecto Azulay Atelier, una firma de alta costura que lleva a cabo con su esposa.