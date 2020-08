Agustín Ferrer considera que la pandemia “no es un buen tema” para un cómic

A Coruña, 21 ago (EFE).- El ilustrador de Pamplona licenciado en Arquitectura Agustín Ferrer, autor de la obra “Mies”, ha asegurado este viernes que la pandemia “no es un buen tema” para un cómic, pues es “un poco escabroso” y no hace falta actualmente “verlo en el papel” para vivirlo.

La situación sanitaria como posible temática ha sido uno de los asuntos que ha abordado esta mañana este autor, junto al historietista segoviano Enrique V. Vegas y la joven dibujante gallega Xulia Vicente, en una rueda de prensa celebrada en el Salón Internacional del Cómic Viñetas desde o Atlántico, en A Coruña.

“No es un buen tema. No debería hacerse mofa sobre él actualmente”, ha sostenido Agustín Ferrer, que ha considerado que le parecería “un poco cruel” una novela gráfica sobre esta situación.

Los tres han coincidido en que la pandemia de la covid-19 no será una temática para sus obras, aunque reconocen que habrá muchos trabajos al respecto. “En mi caso personal no creo que haga nada”, ha dicho Enrique Vegas, que ha considerado que no es un asunto que pueda “disfrutar”.

“Las pandemias son habituales en los cómics. Ahora lo estamos viendo en primera persona y no es como lo habíamos escrito, ni dibujado”, ha explicado este artista famoso por sus paródicas versiones de películas y cómics de éxito como Star Wars, Piratas del Caribe o Spider-Man.

El autor de “El Cabezoniano” ha manifestado que el confinamiento es el “hábitat natural” para los autores, que están acostumbrados a estar encerrados en sus casas como un natural estado creativo.

En esta línea, ha narrado que fue “extraño” ver a los demás diciendo que “algo no encajaba”, pues se puso en el lugar del resto y él en el suyo.

La dibujante de Cariño (A Coruña) Xulia Vicente, que llevó al cómic la historia de Elisa y Marcela, las mujeres que protagonizaron el primer matrimonio homosexual de España, ha coincidido con el segoviano en la normalidad del confinamiento en su gremio.

“Para mí al principio fue un poco un alivio porque tenías todo el tiempo en casa para trabajar y no estás perdiéndote nada fuera”, cuenta Vicente, únicamente en ese sentido, sobre el inicio del periodo de cuarentena en el que se suspendieron “de repente” los festivales de fanzine a los que iba a asistir.

No obstante, la coautora de la serie de Anna Dédalus ha ahondado en que después fue apareciendo “la carga emocional”, pues no en vano la pandemia “ha sido un golpe muy duro”.

“La gente nos tenía un poco de envidia y decían que era guay trabajar en casa sin tener horarios”, ha añadido Ferrer, creador de “Arde Cuba”, que ha detallado que ahora se comprende la dificultad de no tener “una rutina”.

Los tres autores han sido los únicos protagonistas de las exposiciones de la XXIII edición de Viñetas desde o Atlántico -centrada esta vez en el público infantil y juvenil- que han podido acudir de forma presencial a la cita coruñesa, debido a la situación sanitaria.