Alcoa defiende el ERE en la planta de San Cibrao con barricadas a sus puertas

La Coruña, 3 dic (EFE).- Alcoa ha defendido este jueves el ERE que ha presentado en la planta de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) y que "trata de evitar" que el despido colectivo afecte a toda la plantilla, una noticia que cree que es "buena" pero que no han compartido cientos de trabajadores que se han concentrado ante la fábrica para seguir el juicio por una pantalla y con altavoces.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha celebrado en esta jornada, tras fracasar el trámite de conciliación previo, el juicio por la demanda que presentó el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao frente al despido colectivo planteado por la multinacional del aluminio y que afectaría a 524 trabajadores.

En torno a las diez menos diez de esta mañana se confirmó que no había acuerdo entre las partes y seguidamente los trabajadores empezaron a cortar el acceso principal a la fábrica con barricadas de ruedas, a las que luego les prendieron fuego, así como a proferir consignas a favor de una intervención pública de la fábrica.

Tras iniciar su alegato con la advertencia de que no descarta solicitar la nulidad de actuaciones por ser público este juicio y vulnerar varios preceptos legales, el abogado de Alcoa ha argumentado que este despido colectivo opera conforme a la normativa laboral y evita el despido de otros 99 trabajadores en esta planta, necesarios entre otras cosas para un apagado ordenado de las cubas, que prohibió cautelarmente el alto tribunal en una vista anterior.

"La excusa de la parada de cubas para no negociar el ERE a estas alturas ya no es creíble", ha enfatizado Alcoa, pese a que la parte sindical le ha reprochado la imposibilidad de negociar porque "la única alternativa al despido colectivo era un ERTE con parada de cubas". Y pese a ello, añade, "la empresa se presenta como víctima de una conspiración" cuando lo que "quiere es blanquear su mala fe".

El letrado de Alcoa ha apuntado que es "innegable" el coste energético, que según los sindicatos considera "la madre del cordero". "Alcoa -continúa el abogado de la multinacional- es el único productor de aluminio primario en España" porque "las condiciones de mercado y costes en España no son propicias para que haya más productores de aluminio primario".

"No firmamos contratos a largo plazo en España porque no tenemos certezas a futuro", ha llegado a decir después el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, esta tarde en el juicio.

El letrado "niega la mayor" acerca de que "la venta sea una solución en sí misma", como ha planteado la representación de los trabajadores, a la que ha afeado que les acusen de mala fe desde el primer día -"esto podría ser un rally de la mala fe", ha dicho- y que haya "torpedeado y boicoteado" el proceso de negociación "para que no llegue a ninguna parte". "Que retire el ERE o venda a toda costa", concluye sobre las pretensiones del comité de empresa.

"No se puede obligar a una empresa a vender sí o sí bajo cualquier circunstancia, no se puede obligar a Alcoa a vender y mucho menos la parte de alúmina que no estaba en el acuerdo", pese a que "realmente lo que interesaba era la refinería", ha recriminado el abogado, que insiste en que "la venta no es una medida social, no soluciona una situación productiva y económica".

Según la representación sindical, la decisión de cerrar Alcoa es anterior al periodo de consultas, causa de nulidad de los despidos, y la libertad de empresa, sostiene, no le da derecho a destruirla, más aún cuando hay alternativas, por lo que insta a los magistrados a "poner freno a esta mercantilización de las relaciones laborales".

Coincide el Ministerio de Industria en que cerrar esta planta "es carísimo", por ello la propia empresa ha asegurado que "no se cierra", y además "no es la mejor solución".

"Cerrar una planta de aluminio es caro y no es la mejor solución, solo cuando está amortizada, y San Cibrao es productiva, no tiene sentido cerrarla", ha sostenido el abogado del Estado que interviene en representación del Ministerio de Industria, que ha añadido que los costes medioambientales de cerrar la planta serían "tan elevados que afectarían a su negocio".

También el presidente de Alcoa España ha reiterado en su intervención que la multinacional nunca decidió cerrar la planta de aluminio, "en absoluto" la parte de fundición y alúmina, aunque el comité de empresa apunta que dicho cierre era una "obsesión".

Ha recordado que los centros de La Coruña y Avilés se vendieron el año pasado tras un acuerdo de despido colectivo y parada de cubas, y sobre las negociaciones de venta y la inclusión de un ERE o ERTE, Dorado ha explicado que se propusieron unas condiciones generales en las que se contemplaban si no se cerraba la compraventa.

"Lo único que quería Alcoa era cerrar", insiste el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que considera ilógico que en el departamento de Recursos Humanos "queden dos personas y donde se tiene que trabajar no haya personal".

Zan ha asegurado a Efe que ganarán el juicio porque "no tiene sentido seguir un mes más torturando a la gente de A Mariña lucense" ni "todos los argumentos que esgrime Alcoa para cerrar una planta porque le da la gana".