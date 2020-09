Almeida, sobre la comisión: No pretendan que seamos cristianos en el circo romano

Madrid, 11 sep (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado al Gobierno de POSE y Unidas Podemos que "no pueden pretender" que los populares sean "cristianos en el circo romano" en relación a la comisión de investigación sobre el caso Kitchen creada 'ad hoc' para "tapar" la situación del Ejecutivo central.

El PSOE y Unidas Podemos registraron este jueves formalmente en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el caso Kitchen que investiga el supuesto uso de fondos y medios del Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy para favorecer los intereses del PP.

Almeida, preguntado sobre el asunto en una entrevista en EsRadio recogida por Efe este viernes, ha afirmado que la comisión no busca esclarecer lo sucedido en la etapa del expresidente del Gobierno, sino "embarrar aún más el terreno de juego", aunque ha añadido que "vamos a ver cuál es la comisión de investigación, cómo y en qué condiciones la han registrado".

Para el portavoz nacional del PP una comisión de investigación "no debe ser un instrumento 'ad hoc' para tapar la situación" de un Gobierno como el de PSOE y Podemos, "donde se esconden las diferencias y decisiones unos a otros", ha dicho Almeida.

"Desde luego, lo que tenemos claro, es que no pueden pretender que seamos los cristianos en el circo romano, eso que lo tenga claro el Partido Socialista y Unidas Podemos. Si lo que pretenden es una comisión de investigación, como parece, que no tiene ningún interés en averiguar la verdad sino en hacer una suerte de linchamiento político de la actual dirección del Partido Popular, cristianos en el circo, nosotros no vamos a ser", ha aseverado.

A una pregunta sobre un posible y eventual apoyo de Ciudadanos para que la comisión salga adelante, Almeida ha trasladado a la formación con la que gobierna la capital que "vote lo que tenga que votar, por supuesto", al tiempo que ha pedido a los naranjas "no ser cómplices de la búsqueda por parte de la izquierda de un linchamiento político".

"Creo que lo descubrió en cierta manera Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, cuando se equivocó apoyando esa comisión de Avalmadrid sobre la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No tomaron desde luego la decisión correcta desde el punto de vista político, que hagan un ejercicio de reflexión y que simplemente piensen si de verdad merece la pena asociarse con el PSOE, Podemos y los socios de investidura", ha apostillado.