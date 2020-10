Álvarez (UGT): España necesita proyectos, consenso y acuerdos

Madrid, 24 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lanzado un mensaje a la clase política española a la que ha dicho que España necesita proyectos, consenso, acuerdos, medidas de cambio de la estructura económica y el mercado laboral.

"Las organizaciones sindicales hemos demostrado que somos capaces de ello. A ver si los demás toman nota", ha advertido Álvarez en una entrada publicada este sábado en su blog titulada "Una moción contra España".

En su blog, Álvarez asegura que asistió "atónito" al discurso de la moción de censura presentado por Vox y a las sucesivas intervenciones que los representantes de este partido que contenían "los elementos más comunes del populismo extremista" como la negación del cambio climático, la exaltación de la identidad nación/Estado frente a los discrepantes o el ataque al distinto.

"No he escuchado proyectos, ni propuestas útiles para la sociedad española, solo he escuchado amenazas, mentiras y tergiversaciones", ha criticado Álvarez.