Andreu Buenafuente y el reto de hacer "comedia dentro del drama"

Madrid, 15 sep (EFE).- Andreu Buenafuente ha sido galardonado por el Ministerio de Cultura y Deportes con el Premio Nacional de Televisión en un año complicado en el que "reaprender a entretener", según dice el propio presentador a Efe, ha sido un reto y "un antes y un después" en su carrera.

Andreu Buenafuente (Reus, 1965), que lleva 30 años en televisión, que ha presentado y participado en muchos programas de éxito y que, incluso, se ha atrevido con la interpretación, ha afrontado en este 2020 el reto más importante de su carrera profesional, ser capaz de entretener dentro del drama que se estaba viviendo en nuestro país (y en todo el mundo) por la pandemia del coronavirus.

"Hacer comedia dentro del drama", así lo resumía en una entrevista con Efe Buenafuente, a quien, gracias a capacidad para reinventarse, se ha reconocido este martes como Premio Nacional de Televisión 2020.

Era el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, quien desvelaba el nombre del presentador, a quien daba la enhorabuena por Twitter: "Se acaba de fallar el Premio Nacional de Televisión que concedemos desde el @culturagob. El jurado ha decidido, por unanimidad, otorgárselo al gran Andreu @Buenafuente".

El jurado destacaba "la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor" como motivos principales del reconocimiento a Buenafuente, quien, además del propio título, recibirá 30.000 euros.

Junto a ello, desde el Ministerio hacían hincapié en la capacidad de Buenafuente de "incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo", siendo fundamental y "relevante" su "contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia".

El presentador fue uno de los primeros en poner en marcha el movimiento "En casa" para impedir que el entretenimiento se viera suprimido por la pandemia al no poder grabarse los programas en plató. De esta forma, desde su vivienda y de manera muy informal, Buenafuente sacaba adelante "Late Motiv" en tiempos de confinamiento con un gran sentido del humor y, sobre todo, con el aplauso del público.

Es, precisamente, en este contexto en el que Buenafuente, quien reconocía a Efe sentirse "muy contento" y "desbordado de cariño" por el reconocimiento, ha asumido su mayor reto en 30 años de carrera: "Ha sido el reto más duro de toda mi carrera y llevo en esto 30 años. Un reto sin precedentes. Hacer comedia dentro del drama, algo que todavía sigue, ha sido algo muy complicado".

"Ha sido reaprender a entretener, pero algo nos decía que era necesario hacerlo", explicaba el presentador, quien destacaba que este difícil momento, que aún afrontamos, es también un espacio para renovarse: "Es un momento para meter aire en nuestras vidas, que estaban un poquito hipotecadas a las agendas locas y autoexigentes".

Así pues, este martes, en un año difícil y extraño para todos, el nombre de Andreu Buenafuente entra a formar parte de la lista de ganadores del Premio Nacional de Televisión, entre los que se encuentran programas y figuras como Jesús Hermida (2012), "El hormiguero" (2016), Matías Prats (2017) o el programa documental de La 2 "Imprescindibles", distinguido el año pasado.

No obstante, a pesar de que, en esta ocasión, el premio ha recaído en una persona, a título individual, ha sido el propio Buenafuente el que ha reconocido que este premio es fruto de un trabajo colectivo: "Tengo claro que a mí me han traído hasta aquí. He venido muy bien acompañado".

"Yo tengo claro que, de no estar bien rodeado no habría sido más que un tipo ocurrente, de los que creo que hay muchos en este país. Hay mucho cachondeo y yo soy uno más. Te conviertes y te moldeas en algo profesional por la gente que te rodea y suma contigo", explicaba.

Buenafuente, que presentó junto a su mujer -la actriz Sílvia Abril-, la última edición de los Premios Goya, destaca por su gran palmarés televisivo con sus 'Late-night', marca de la casa, como "Buenafuente" (2005-2011), "Buenas noches y Buenafuente" (2012), "En el aire con Andreu Buenafuente" (2013-2015) y el reciente "Late Motiv" (2016-2020), así como por su vena interpretativa protagonizando la película "El pregón" (2016) o interviniendo con pequeños papeles en "Torrente 5: Operación Eurovegas" (2014) o la serie de su amigo Berto Romero "Mira lo que has hecho".

