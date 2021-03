Ángeles Caso: "Los libros de texto apenas contienen referentes femeninos"

Oviedo, 6 mar (EFE).- "Los libros de texto en España apenas contienen referentes femeninos y no han incorporado la igualdad como un asunto transversal", ha advertido la escritora, periodista e historiadora Ángeles Caso sobre un sistema educativo que "va un paso por detrás" y en el que todavía "queda mucho trabajo por hacer" en materia de perspectiva de género.

En una entrevista con Efe, Caso (Gijón, 1959) ha alertado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de que es necesario realizar aún una labor "inmensa" en un ámbito de la enseñanza, puesto que son los docentes los que "desde lo personal" trabajan estos aspectos.

A pesar de que existen "grandes señales de alerta", como las violaciones grupales o el control que hace algunos jóvenes sobre los teléfonos de sus parejas, algo que le "espanta", Caso ha subrayado que las nuevas generaciones están "muy implicadas, convencidas, seguras y firmes" con el movimiento feminista.

Cuestión muy diferente a la vivida por ella cuando era más joven, dado que por ser feminista "te consideraban un bicho raro", algo que no sucede en la actualidad con las chicas de la misma edad, según ha apreciado.

"Antes las feministas éramos feas y bolleras", ha ironizado antes de recordar que "no hace mucho", aproximadamente una década, en las entrevistas los periodistas le preguntaban "con miedo" si se calificada de esta manera.

Así, ha celebrado cómo este movimiento ha pasado de ser durante muchos años menospreciado, "no solo por los conservadores, sino por mucha gente de izquierda", a una corriente "de masas transversal".

No obstante, como "todos los grandes cambios sociales", restan muchas cosas por combatir, como los "residuos de machismo" que se evidencian, entre otras cosas, en que "muchos hombres se ponen a la defensiva" cuando salen de este tipo de cuestiones encima de la mesa.

"Hay tantísimas cosas por hacer...Pero lo que más me preocupa es la violencia machista, que llevamos años denunciando y peleando contra ella y no acabamos de extinguirla. Es la punta del iceberg".

La ganadora del Premio Planeta por su obra "Contra el viento" ha sentido en primera persona las presiones sociales por ser escritora de una generación en la que a estas profesionales les ha costado "muchísimo ganar el respeto del mundo académico y de la crítica" y se encontraban en una situación de "inferioridad absoluta".

"No ha sido fácil llegar hasta aquí. Yo he leído críticas mías que jamás se hubiesen dicho si hubiese sido un hombre. Entraban en el ataque personal", ha apuntado la periodista asturiana.

Caso también ha lamentado que aún haya personas que vean a las escritoras como un "apartado menor" frente a la literatura "con mayúsculas", que es la que llevan firma de hombre.

"Cuando empecé a publicar, en 1993 o 1994, dos amigos hombres me reconocieron que no leían a mujeres. Me descolocó por completo, porque yo sí leía a hombres. Esto ha ido diluyéndose", ha aseverado.

Para Caso, estar en el año 2021 y tener que reivindicar la importancia del 8M es un "triunfo" a la vez que un "fracaso", porque "lo lógico es que no hiciera falta, pero la igualdad total no existe".