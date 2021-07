Las Antillas Menores esperan la llegada del huracán Elsa con gran precaución

San Juan, 2 jul (EFE).- Los territorios de las Antillas Menores esperan de forma inminente, con altas medidas de precaución, la llegada este viernes del ciclón Elsa, con avisos de huracán para Barbados, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía por parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Elsa se convirtió hoy en un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, lo que implica que aumentaron en 25 kilómetros por hora sus vientos en tan solo tres horas, según el NHC.

Los Servicios Meteorológicos de Barbados informaron de que está en efecto un aviso de huracán para el pequeño territorio atlántico, cuando el sistema esta a 110 kilómetros de distancia al sur del país caribeño.

La agencia advierte de que Elsa llegará a Barbados con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora e, incluso, ráfagas más altas.

La isla recibirá de 6 a 8 pulgadas de lluvia, por lo que hay una advertencia de inundaciones repentinas.

La primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, subrayó que Elsa es una amenaza para Barbados e instó a los habitantes a estar preparados para el ciclón.

La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias (Nemo, en inglés) de San Vicente y las Granadinas informó por su parte que ahora Elsa se ha intensificado a categoría de huracán.

San Vicente y las Granadinas está ahora bajo una advertencia de huracán en efecto.

La agencia insta a la ciudadanía a tomar todas las precauciones para proteger la vida y propiedad.

Destaca que los vientos de fuerza huracán comenzarán a afectar a San Vincente y las Granadinas durante la mañana.

Nemo alerta a las personas que viven en áreas inundables a moverse a zona segura y a las pequeña embarcaciones a permanecer en puerto.

Los Servicios Meteorológicos de Santa Lucía señalaron que el pequeño territorio caribeño está bajo aviso de huracán.

La agencia indica que Santa Lucía experimenta actualmente los efectos de las bandas externas del huracán Elsa.

Precisa que el centro del huracán Elsa está ubicado en estos momentos cerca de la latitud 12,9 grados norte, longitud 59,8 grados oeste, aproximadamente a 178 kilómetros al este-sureste de Santa Lucía.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 120 kilómetros la hora con ráfagas más fuertes.

Está previsto además un fortalecimiento del sistema entre las próximas 12 a 24 horas, seguido de un pequeño cambio en la fuerza.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros del centro del sistema.

Puerto Rico no está bajo vigilancia o aviso de huracán, aunque el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que, aunque no es el escenario más probable no se descarta que en las próximas horas se emita un aviso por vientos de fuerza de tormenta para la isla.