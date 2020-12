Antonio Canales siente un "sobresalto al corazón" al conocer la Medalla en Bellas Artes

Sevilla, 29 dic (EFE).- El bailaor sevillano Antonio Canales, al que el Consejo de Ministros ha concedido este martes la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha asegurado a Efe que ha sentido “un sobresalto en el corazón” cuando se le ha comunicado el galardón.

En declaraciones a Efe, Canales ha explicado que acababa de llegar a su casa “tras hacer unas compras", cuando le ha llamado el ministro y le ha “dado un sobresalto el corazón de ilusión y amor”, y ha entendido que se trata de un colofón “en un año tan complicado, en el que no he parado de trabajar, de entregar mi corazón, ayudar a los demás, dar clases online y apoyar al flamenco”.

Para el bailaor, es un reconocimiento que le llena “de vida, de flamenco, a mi vida”, y lo ha dedicado “a todos los que durante mi carrera me han ayudado, enseñado, corregido o apoyado”.

“Gracias a toda España, que me ama”, ha dicho, bromeando con que “cuando el ministro me lo ha dicho, no me he caído redondo al suelo porque soy fuerte”.

El Consejo de Ministros le ha concedido el galardón a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, dando vía libre a la concesión junto a 31 personalidades de la cultura.

Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Nacido en Sevilla en 1961, Antonio Canales es bailaor, coreógrafo y director.

Nacido en una familia de tradición artística, logró su primera oportunidad profesional en el Ballet Nacional de España (BNE), del que fue bailarín solista, y para el que ha coreografiado dos obras: 'Grito' (1998), estrenada en el City Center de Nueva York, y 'A ciegas' (1999), montaje con el que debutó en el Teatro de la Zarzuela como invitado del BNE.

Al frente de su propia compañía, ha estrenado obras de éxito como 'Torero' (1993), 'Gitano' (1997), 'La Cenicienta' (2000), 'Ojos Verdes' (2003) y 'Carmen, Carmela' (2004). Además, participó como intérprete y coreógrafo, en 'Sangre de Edipo', estrenada en el Festival de Mérida 2005 y dirigido por Hansel Cereza.

En el cine, ha protagonizado el largometraje 'Vengo' (2000) de Tony Gatlif; y es autor de la novela 'Sangre de albero' (2002).

Entre los reconocimientos a su trayectoria, sobresale el Premio Nacional de Danza 1995.