Aprobado para el inicio del curso universitario, con mucha añoranza de aulas

Madrid, 20 dic (EFE).- La comunidad universitaria considera como "positivo y menos malo de lo esperado" el arranque del curso, que en septiembre se dibujaba con más sombras que luces, pero que, gracias al esfuerzo de profesores y alumnos, ha conseguido salir adelante con muchas ganas de estar en clase y aprender fuera de las pantallas.

UNIVERSIDADES SEGURAS:

"Los protocolos han funcionado y las aulas han sido seguras", subraya el Ministerio de Universidades, y aplaude que la docencia no se haya suspendido, a pesar de que en Granada, Barcelona o Salamanca hubo cierres temporales de clases presenciales por brotes entre los alumnos, originados en el exterior de los recintos.

Su titular, Manuel Castells, ha agradecido la "enorme disciplina" de estudiantes, docentes y resto de personal para "parar la pandemia a la puerta de la universidad", en la que 122.000 docentes imparten clases a 1,6 millones de alumnos.

PROFESORES DESTACAN LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS

A pesar del descenso de la interacción y de las condiciones psicológicas provocadas por la covid, la actitud del alumnado ha sido muy buena, según Fernando Quesada (profesor de Arquitectura de la Universidad de Alcalá-Madrid).

Opinión compartida por Laura Oso (Facultad de Sociología de A Coruña), aunque destaca que "se ha notado mucho la bajada de la dinámica de las clases", y por Miguel Lorente (Bellas Artes de Altea-Universidad Miguel Hernández de Elche), quien habla de un "ambiente más frío".

PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN, LO MÁS DESTACADO POR ESTUDIANTES

"Ha habido algunos retrasos en la organización", critica Yuriria Hernández (Escuela Superior de Diseño. Sabadell), mientras que Patricia (Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona) considera "farragosa la comunicación con el profesorado" y dice que se nota mucho la "diferencia generacional" en el uso de las herramientas digitales.

Un hecho que también destaca Manuel Fernández (Máster de Dirección y Gestión Contable y Financiera. Universidad de Santiago de Compostela), pero agradece que los profesores "se hayan esforzado" por mejorar las plataformas electrónicas y tecnológicas.

Sin embargo, Luca (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid) dice que algunos profesores "han hecho poco esfuerzo por adaptar sus métodos de enseñanza".

En el caso de los programas de movilidad (SICUE), Lucía Sanz, que se ha traslado a Canarias para continuar con sus estudios de Educación Social en la Universidad de Las Palmas, está molesta porque "desde el primer momento" se eligió por ella las clases a la que podía ir presencialmente.

EL RENDIMIENTO ¿IGUAL AL DE OTROS CURSOS?

"Quizá haya bajado un poco el ritmo", considera Miguel Lorente, quien si reconoce menor rendimiento por parte de los estudiantes en las no presenciales.

Según Laura Oso, "los alumnos se quejan mucho de las clases telemáticas porque se pierde la magia, baja la participación y la interacción". Dificultades a las que añade el uso de mascarillas, que "obliga a usar micrófono" y el "acompañamiento logístico", que hace las clases muy tediosas".

Por ello, los docentes "han aumentado su carga de trabajo para buscar soluciones que incentiven la participación de los alumnos y eviten que se queden dormidos en casa enfrente de las pantallas", dice Guillermo Cabrera (Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid).

En el lado de los alumnos se opina que el rendimiento no ha sido el mismo. Para Luca "las clases 'online' son muy poco dinámicas y estar delante de un ordenador cansa y aburre rápidamente".

"La educación 'online' no es en absoluto parecida a la presencial y requiere un grado mayor de motivación y atención al que el alumno no está acostumbrado", constata Lucía Sanz.

Sin embargo, Patricia estima que ha aumentado su rendimiento al dedicar más horas al trabajo universitario, aunque resalta que el estar en casa (solo ha tenido una asignatura presencial) le ha provocado más inestabilidad y estrés. Por tanto, reclama una vuelta total a las aulas "garantizando la seguridad en el campus". "Sino, somos los estudiantes los que salimos perjudicados".

Tras pasar cuatro meses "bastante raros" de presencialidad cero, Asier, (Matemáticas. Universidad Autónoma de Madrid) ansía que a la vuelta de las vacaciones la situación cambie. Reconoce que se ha desmotivado "un poco" según avanzaba el curso. "El 'online' requiere el doble de atención y dificulta el seguimiento".

Yuriria Hernández se refiere también a un "rendimiento más lento" y critica que los profesores "hayan pensado que tenemos más tiempo para mandar un exceso de trabajos", lo que le ha provocado estrés y pérdida de interés.

Entretanto, Manuel Fernández reconoce que le ha venido bien que "Santiago estuviera cerrado y no se pudiera hacer nada de ocio". "He dedicado más tiempo al estudio".

EL DINERO SI IMPORTA

A los costes del curso se han referido varios alumnos, como Lúa (Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid), que habla de un mayor gasto en materiales, porque no se pueden usar los sobrantes de otros años ni compartirlos.

En cuanto a las tasas, Yuriria Hernández lamenta que el precio de matrícula no haya cambiado a pesar de que "no hemos podido utilizar todas las instalaciones" de la universidad (privada) y se queja de que han tenido que usar unos programas que "son gratis en el centro, pero no en casa".

Tampoco entiende Asier que la mayoría de instalaciones de su universidad madrileña estén cerradas o con personal reducido, como ocurre con las bibliotecas y dice que muchos alumnos se sienten "incómodos con la oferta respecto a las tasas pagadas".

MEJORAS TRAS NAVIDAD

A la vuelta de las vacaciones, Assia (Farmacia. Universidad de Santiago) reclama "más organización" para evitar cambios de horarios y de clases "cada dos por tres" y Asier sugiere que se replantee el protocolo covid.

Pero la primera palabra que más utilizan, tanto alumnos como profesores, cuando hablan del nuevo trimestre es la de presencialidad, o, al menos, que la asistencia a las aulas se iguale en todos los grados.

Y si no fuera posible, Miguel Lorente apuesta por "mejorar las estrategias" que mejoren la participación por parte de los estudiantes en línea. "Se evidencia que los alumnos prestan poca atención a los períodos largos de clases magistrales".

Así mismo, Guillermo Cabrera propone el reto de asumir nuevas fórmulas para las evaluaciones con un cambio en el modelo de los exámenes, a los que espera que los alumnos lleguen habiendo tenido todo el acceso a los materiales necesarios.

Olivia Alonso