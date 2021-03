Archivado el procedimiento por delito contra la Corona de jóvenes pamploneses

Pamplona, 16 mar (EFE).- La Audiencia Nacional ha archivado el procedimiento abierto contra doce jóvenes por un presunto delito contra la Corona, cuando el pasado 12 de octubre derribaron con una soga en el cuello sendas figuras del rey Felipe VI y de Cristóbal Colón en un acto organizado en Pamplona por Ernai y Sortu.

El archivo de la causa ha sido comunicado por sus abogados a los jóvenes, quienes lo han hecho público en una rueda de prensa en la que han sido muy críticos con la "criminalización y castigo" que reciben quienes, como ellos, ejercieron la "libertad de expresión" en aquel acto de carácter "independentista y antimonárquico".

Ane Alava en euskera y Unai Ekiza en castellano han defendido que aquél fue "un acto cultural y de protesta" que, con el derribo del rey y de Colón en un 12 de octubre, tenía un "mensaje claro", que "la monarquía es uno de los ejes principales del régimen" y que abogan por que desaparezca.

Sin embargo, aquello "no gustó a los defensores del régimen", han dicho para señalar a la Guardia Civil, la Policía Nacional y partidos como Navarra Suma de la apertura de las diligencias y la polémica pública, bajo la supuesta concepción de que "la disidencia política no debe ejercer la libertad de expresión y el régimen no puede recibir ningún tipo de crítica".

Con todo ello, han valorado que el juez haya decidido no seguir adelante con el caso y han agradecido la solidaridad recibida de personas, colectivos, partidos y sindicatos en los últimos meses, cuando llegaron a declarar por videconferencia ante la Audiencia Nacional.