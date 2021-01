Argentina abre parte de las exportaciones de maíz al inicio del paro agropecuario

Buenos Aires, 11 ene (EFE).- El Gobierno argentino hizo este lunes una reapertura parcial de las exportaciones de maíz, que había suspendido hasta marzo, minutos antes del inicio de un paro agropecuario por 72 horas que habían convocado los chacareros y que han decidido no desactivar para mostrar su disconformidad ante lo que entienden es el inicio de una política de intervención.

Al considerar que se ha logrado garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció en un comunicado que se deja sin efecto provisionalmente la suspensión de la exportaciones de maíz, pero por el momento no podrán superar las 30.000 toneladas diarias.

Esta mañana, las cámaras agropecuarias se reunieron para evaluar la medida, pero no dieron marcha atrás al paro.

“Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención del mercado, que si hoy son 30 toneladas, mañana pueden ser 60, 100 o lo que quieran”, dijo antes Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en declaraciones a Radio Mitre.

LAS RESTRICCIONES

A finales de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció la suspensión temporal de las exportaciones de maíz hasta marzo en busca asegurar el abastecimiento para el consumo interno, ya que consideraba que quedaban disponibles 4,27 millones de toneladas después de haberse exportado el 89% de la campaña 2019/20.

El Gobierno buscaba reducir el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos, como la producción de pollos y cerdos, restringiendo las exportaciones de productos agropecuarios.

Pero para el campo argentino se trataba del inicio de una política que genera incertidumbre y deriva en una reducción de la producción, y recuerda al conflicto político con el sector y los cupos de exportaciones que aplicó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta.

CONVOCATORIA DE HUELGA

En respuesta, tres de las cuatro entidades que conforman la llamada Mesa del Enlace y que representan al grueso del sector agropecuario argentino, una de las industrias más representativas del país suramericano, convocaron a un cese de comercialización de granos desde la medianoche de hoy hasta el 13 de enero.

Forman parte de la huelga las entidades SRA, Federación Agraria Argentina y CRA. En tanto, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) decidió no adherir al paro de funciones.

“Vamos a vender lo que el Gobierno autorice. El problema acá no es solamente el tema del tonelaje, sino la idiosincrasia intervencionista que existe en el gobierno de querer intervenir en el mercado. Eso consideramos que no funciona y no hace bien al desarrollo del mercado de maíz o de cualquier mercado de granos. De momento el paro sigue en pie y sigue funcionando”, señaló Chemes.

Respecto de la asignación de los cupos de 30.000 toneladas, agregó: "Esta voluntad de intervención no la aceptamos porque la historia nos muestra que nos ha llevado a un sistema de corrupción".

Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, "intentar deteriorar los precios de los productores y no generar confiabilidad en los mercados externos persiste".

IMPACTO EN LA INFLACIÓN

El Consejo Agroindustrial Argentino señaló la semana pasada al Ministerio que las existencias de maíz están por encima de las necesidades domésticas y de exportación y avanzó en un entendimiento para garantizar el abastecimiento interno del cereal para los sectores que lo requieren como insumo para producir y sostener niveles de precios accesibles para el territorio argentino.

Se acordó iniciar mañana un cronograma de trabajo "a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos", agregó hoy el comunicado de Agricultura.

En paralelo, el presidente Alberto Fernández indicaba que la discusión sobre el impacto en los precios internos se replica con el trigo, el maíz, el girasol, el aceite y la carne. Sucede que los analistas privados que releva el Banco Central esperan una aceleración de la inflación al 49,8% en 2021.

El sector agropecuario representa cerca del 10 % del Producto Interno Bruto de Argentina y cerca del 60 % de las exportaciones, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.