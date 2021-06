Arrimadas anuncia que Cs presentará un recurso al Supremo contra los indultos

Barcelona, 22 jun (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este martes que presentarán un recurso al Tribunal Supremo contra los indultos a los presos independentistas condenados por delitos como sedición y malversación.

En declaraciones frente al Parlament, Arrimadas ha señalado que "una cosa es una decisión discrecional" de un Gobierno y otra "una decisión arbitraria" y "con la única utilidad de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alargue su estancia en Moncloa".

El recurso se justificaría, ha explicado la líder de la formación liberal, en que los indultos van en contra del sentido de sendos informes de Tribunal Supremo y Fiscalía, así como porque "las personas no solo no se arrepienten sino que han anunciado pública y repetidamente que lo volverán a hacer".

Según Arrimadas, los indultos no se estarían concediendo si el PSOE tuviera mayoría absoluta. "No hay verdadero convencimiento de Sánchez de que esto ayudará. Hay un interés personal de alguien que no tiene escrúpulos".

Está previsto que este martes se aprueben en Consejo de Ministros los indultos a los condenados por el 1-O.