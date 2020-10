Arrimadas avisa que irá a los tribunales europeos para frenar la reforma judicial

Madrid, 14 oct (EFE).- La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha advertido al Gobierno que acudirá a los tribunales europeos para parar la reforma del poder judicial que planea el Ejecutivo si no rectifica: "Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa, donde no se toleran estas practicas".

Una advertencia que ha hecho Arrimadas a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante la sesión de control en el Congreso, sumándose así al PP que ayer, después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran la polémica proposición para cambiar la designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anunció que lo recurriría ante el Constitucional y ante los tribunales europeos.

Arrimadas ha calificado de "indigno" el cambio que pretende el Ejecutivo y ha dicho que aún peor que el hecho de que pacten los jueces en el Congreso "por amplísima mayoría", es que pretendan repartírselo "solo los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados por la justicia".

La vicepresidenta le ha pedido que rectifique esas palabras sobre el poder judicial porque estaba faltando el respeto a la Constitución, a no ser, ha ironizado, que la Carta Magna se haya modificado esta mañana antes de llegar ella al pleno.

"¿Se ha modificado que sean las Cortes quienes elaboran y votan las leyes y que esta sea la sede de la soberanía popular obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al judicial y a todos los órganos del Estado?", ha preguntado a la presidenta de Ciudadanos.

Porque si eso no se ha modificado -ha subrayado Calvo- "rectifique lo que está diciendo, porque entonces esta faltando el respeto a la Constitución y a los que nos la hemos leído más de una vez".

El choque dialéctico entre ambas ha arrancado a cuenta de la pandemia, que Arrimadas ha aprovechado para atacar al Gobierno por "su irresponsabilidad", tanto por la gestión sanitaria y económica de la crisis como por la "crispación que alimentan", ha asegurado.

Crispación con los ataques al rey, el acercamiento de presos etarras, la reforma del Código Penal "a la carta" para favorecer a los condenados del "procés" y el cierre de filas que han hecho en torno al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "que si no fuera aforado estaría imputado", ha dicho.

Calvo ha defendido la gestión de la crisis del coronavirus al asegurar que han puesto "absolutamente todo" lo que tenían a su alcance para hacer frente a la pandemia y ha reprochado a Cs que sostengan al PP "en algunas de las situaciones inexplicables en la que se está transitando para parar esta pandemia", en alusión a la Comunidad de Madrid.